Betrunkener fährt in Neu-Ulm ohne Führerschein auf motorisiertem Fahrrad

Die Polizei Neu-Ulm hat am Wochenende einiges mit Betrunkenen zu tun. Ein Radfahrer und ein Autofahrer fallen mit einem Wert von mehr als 1,1 Promille auf.

Die Polizei in Neu-Ulm hat am Wochenenden einiges zu tun gehabt - vor allem mit Betrunkenen: Am Freitagabend gegen 20.15 Uhr wurde der Polizei Neu-Ulm ein gestürzter Radfahrer in der Max-Eyth-Straße mitgeteilt. Beim Eintreffen des Rettungsdienstes und einer Polizeistreife flüchtete der 37-jährige gestürzte Radfahrer zunächst zu Fuß, wurde aber nach kurzer Verfolgung ohne Gegenwehr gestellt.

Der Grund für seinen Fluchtversuch wurde am Einsatzort schnell klar: Der 37-Jährige war mit mehr als 1,1 Promille stark betrunken und stand unter Drogen. Zudem haben die Beamten an dem Fahrrad einen verbauten Motor entdeckt, was es somit zum fahrerlaubnispflichtigen Kraftfahrzeug macht. Der 37-jährige aber besitzt keine gültige Fahrerlaubnis, diese wurde ihm bereits aufgrund eines zurückliegenden Vorfalls gerichtlich entzogen. Durch das Umbauen unterliegt das Fahrrad zudem diversen Bestimmungen im Zulassungsverfahren, die laut Polizei ebenfalls nicht eingehalten wurden.

Der 37-jährige Radfahrer erhält mehrere Anzeigen

Bei dem 37-Jährigen wurde ein Blutentnahme durchgeführt und das aufgebesserte Fahrrad sichergestellt. Dann durfte der Mann wieder gehen. Die bei seinem Sturz erlittenen Verletzungen wollte er jedoch nicht behandeln lassen. Den 37-jährigen erwartet nun ein Strafverfahren unter anderem wegen Trunkenheit im Verkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Vergehen gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie diverse Verkehrsordnungswidrigkeiten.



Etwas später am Freitagabend gegen 21.30 Uhr haben Polizisten einen 63-jährigen Autofahrer in der Ortsstraße in Neu-Ulm zu einer allgemeinen Verkehrskontrolle angehalten. Dabei rochen die Beamten Alkohol und machten vor Ort einen Test. Der Wert lag über der 1,1-Promille-Grenze, weshalb bei dem 63-jährigen eine Blutentnahme durchgeführt und eine Weiterfahrt unterbunden wurde. Den Fahrer erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. (AZ)

