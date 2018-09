11:29 Uhr

Betrunkener schlägt in Disco auf Security ein

Ein Betrunkener hat am frühen Sonntagmorgen auf einen Security-Mitarbeiter angegriffen.

Ein 31-Jähriger hat am frühen Sonntagmorgen in einer Diskothek in Roggenburg einen Sicherheitsdienstmitarbeiter zu Boden gestoßen und auf ihn eingeschlagen.

Die Polizei berichtet, dass sich der mit annähernd zwei Promille sehr stark betrunkene Gast unberechtigterweise Zutritt zu einem gesperrten Bereich verschaffen wollte. Daraufhin kam es zu der Auseinandersetzung mit dem Security-Mann, der ihn daran hinderte.

Mehrere Zeugen kamen dem an einem Ohr verletzten Mitarbeiter zur Hilfe, woraufhin der Täter die Diskothek verließ. Als die hinzugerufene Polizeistreife diesen ansprach und nach seinen Personalien befragte ignorierte er die Beamten und lief weiter. Als sie ihn anschließend festhielten, wehrte er sich so heftig, dass er am Boden fixiert werden musste. Weiterhin völlig uneinsichtig, beleidigte der Täter die Beamten mit vulgären Ausdrücken.

Neben dem Sicherheitsdienstmitarbeiter wurden zwei Polizisten leicht verletzt. Den im Landkreis wohnenden Täter erwarten nun mehrere Strafanzeigen. (az)

