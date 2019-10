Bine will bei "The Taste" den perfekten Löffel servieren

Plus Die Weißenhornerin Sabine Müller möchte bei der TV-Sendung mit ihren Kreationen überzeugen. Die 40-Jährige hatte auch schon andere Auftritte vor Kameras.

50.000 Euro Preisgeld und ein eigenes Kochbuch winken dem Sieger der Fernsehsendung „The Taste“, deren siebte Staffel am Mittwoch, 2. Oktober, um 20.15 Uhr in Sat.1 beginnt. Unter den Hobby- und Profiköchen, die einen der 16 Teilnehmerplätze ergattern möchten, ist Sabine Müller aus Weißenhorn. Mit ihrem Kochstil, den sie selbst als „Freestyle“ bezeichnet, will sie die prominenten Feinschmecker in einer Blindverkostung überzeugen.

Zu den beiden Sterneköchen Frank Rosin und Alexander Herrmann gesellen sich in der neuen Staffel mit Maria Groß und dem Berliner Tim Raue – sein gleichnamiges Restaurant ist ebenfalls mit zwei Michelin-Sternen dekoriert – zwei weitere Experten. Nur wer es schafft, einen der Köche durch einzigartige Geschmackskombinationen auf einem Löffel komprimiert zu begeistern, hat bei der Sendung eine Chance auf den Sieg.

Viele Mitbürger haben sie bei der "Küchenschlacht" im ZDF gesehen

Sabine „Bine“ Müller, hat zumindest schon einmal das Probekochen überstanden. „Es ist eine Anspannung hoch zehn, vor der Kamera zu kochen“, erzählt sie. Doch ihre ersten Erfahrungen darin haben sie nicht abgeschreckt – im Gegenteil. In der ZDF-Sendung „Die Küchenschlacht“ stand die Weißenhornerin bereits mit viel Freude am Herd. Viele Mitbürger haben sie dort gesehen – und einige haben sie beim Einkaufen oder in einem Restaurant in der Heimatstadt auch darauf angesprochen, wie sie erzählt. Auch nach kulinarischen Ratschlägen sei sie schon gefragt worden.

Die Liebe zum Essen und zum Kochen liegen bei ihr in der Familie. Sie sei im Betrieb der Eltern, der Platzmetzgerei Kühle in Weißenhorn, groß geworden, erzählt sie. Dort hat sie auch eine Lehre im Verkauf gemacht und eine Zeit lang gearbeitet. Inzwischen leitet ihr Bruder Gunther Kühle die Metzgerei, sie selbst ist in der Werbeagentur ihres Mannes tätig.

Auf die Frage, was bei ihr auf den Tisch kommt, sagt die 40-Jährige: „Ich koche unheimlich gern bodenständig.“ Klassische deutsche Küche also, bei deren Zubereitung ihre vielen Kochbücher allerdings nur bedingt zum Einsatz kommen. „Ich halte mich bei der Zubereitung nicht gern an Regeln“, sagt Müller. Sie schaue sich lieber ein Foto eines Gerichts an und überlege, wie sie das mit den Zutaten hinbekomme. „Ich koche eben gerne Freestyle.“

Mit dem Gewinn würde sie Koch-Events veranstalten

Ob sie mit diesem Stil die Coaches Alexander Herrmann, Frank Rosin, Maria Groß oder Tim Raue überzeugen und sich gegen ihre Mitkonkurrenten behaupten kann, wird sich in den nächsten Wochen zeigen. „The Taste“ läuft immer mittwochabends in Sat.1. Gedreht wird die Sendung übrigens in den Bavaria-Filmstudios in München. Dank der vergleichsweise kurzen Anreise und der Tätigkeit in der Agentur ihres Mannes konnte Müller Job und Dreharbeiten bislang gut unter einen Hut bringen.

Die Weißenhornerin hat sich schon Gedanken darüber gemacht, was sie mit dem Gewinn in Höhe von 50.000 Euro, den der Sieger bei „The Taste“ erhält, machen würde. „Es stehen so viele Gasthäuser leer“, sagt sie. „Man könnte sie einmal im Monat mieten, sich mit einem Winzer zusammentun und Koch-Events veranstalten.“

