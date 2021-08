Blaustein/Herrlingen

vor 18 Min.

"Die Tanzstunde": Fulminante Premiere an der Theaterei Herrlingen

Versuch auf Tuchfühlung zu gehen: Die Tänzerin (Nadine Ehrenreich) dem Autisten Ever (Frank Ehrhardt).

Plus Asperger-Autist trifft auf Tänzerin im Krankenstand. Ein bezaubernder Zusammenprall auf der Bühne - aktuell zu sehen in der Theaterei Herrlingen.

Von Veronika Lintner

Mut fassen, Tuchfühlung suchen - vielleicht sogar eine Frau zum Tanz auffordern. Ja aber wie denn, wenn einen schon der Gedanke daran, eine fremde Hand zu berühren, in Schnappatmung mit Schweißausbruch versetzt? Solche Gedanken wälzt Ever Montgomery, Held der Komödie "Die Tanzstunde". Er ist ein brillanter Forscher und zugleich Asperger-Autist - und eingeladen auf einen Ball. Kann ihm seine Nachbarin, eine Tänzerin im Krankenstand, helfen und auf den Nahkontakt auf dem Parkett vorbereiten? Zwei Seelen auf Kollisionskurs, ein bezaubernder Zusammenprall mit enorm viel Herz - aktuell zu sehen in der Theaterei Herrlingen, Blaustein.

