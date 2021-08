Die Theaterei Herrlingen bietet ihrem Publikum eine "Tanzstunde"

"Tanzstunde" auf der Bühne: Die Theaterei Herrlingen verspricht dem Publikum mit dieser Komödie einen Pas-de-deux mit Tempo, Herz und Tiefgang.

Frank Ehrhardt und Nadine Ehrenreich spielen wieder ein ungleiches Paar - und darin sind sie gut geübt. Nachgezählt haben die beiden Schauspieler nicht. Aber in Minimum 20 Inszenierungen haben sie schon Seite an Seite gespielt, da sind sich beide einig. Zuletzt waren sie an der Theaterei in Herrlingen im Duo "Das beste zu zweit" zu sehen, dann unter freiem Himmel vor dem Theaterstadel bei "Glückspilze". Edith Ehrhardt vertraut auf dieses Duo und schmunzelt: "Die beiden haben schon einige 'Ehekrisen' auf der Bühne erlebt." Sie ist tatsächlich Frank Ehrhardts Frau - und zugleich Chefin der Theaterei, der kleinen Profibühne in Blaustein. Und obendrein ist sie die Regisseurin, die ihre Stammschauspieler nun endlich wieder in Szene setzen kann. Die nächste Premiere wird eine außergewöhnliche: Die Ehrhardts und Ehrenreich versprechen dem Publikum einen Pas-de-deux mit Tiefgang.

"Die Tanzstunde" in der Theaterei Herrlingen"

"Die Tanzstunde" von Mark St. Germain sollte eigentlich schon im März 2021 hier seine Premiere erleben. Die Komödie war spielbereit, "die Hauptarbeit war getan", erinnert sich Nadine Ehrenreich. Dann fielen alle Pläne wieder in die Lockdown-Schublade. Doch jetzt stehen auf der Bühne im alten Wirtshausgebäude, die Kulissen und Requisiten bereit. "Wir haben mit diesem Stück noch keine Erfahrung vor Publikum", sagt Frank Ehrhardt. Aber was vielleicht nach lang pausiert und wieder aufgewärmt klingt, wirkt bei der Bühnenprobe schon wieder frisch und flink.

Der Plot der "Tanzstunde": Ever ist Professor für Geowissenschaften und muss zu einem Galadiner und Ball, denn dort erhält er feierlich einen Preis für seine Glanzleistungen als Forscher. Ever ist aber eben auch Autist mit Asperger-Syndrom. Er hat in seinem Leben noch keinen Tanzschritt gewagt. Wie tanzen, wenn man Körperkontakt meiden will, wenn schon jeder Augenkontakt Überwindung kostet? Als Tanzlehrerin hat sich Ever seine Nachbarin Senga ausgeguckt. Ausgerechnet. Die ist Tänzerin, kämpft aber höchstdeprimiert mit einer Knieverletzung. Zwei konträre Tanzpartner prallen aufeinander, die Missverständnisse knallen hin und her in Dialogen, die Ehrhardt und Ehrenreich schnell und getimt servieren. So der erste Proben-Eindruck. Aber kommen sich dir Figuren doch näher, finden sie den gemeinsamen Takt?

Autismus auf der Bühne darstellen - eine Herausforderung

Die Figuren debattieren über Fantasie und Vorstellungskraft, auch um Einsamkeit, Ängste und vermeintliche Eigenbrödlerei. Der eigentliche Tanz ist das Stück selbst, ein Tanz um die richtigen Balance zwischen Nähe und Distanz. Abstand - ein Corona-Schlagwort. "Natürlich habe ich dieses Stück auch ausgesucht, weil es in diese Zeit passt und man es auf Abstand spielen kann", sagt Edith Ehrhardt. Im Lockdown mussten sie zuerst tatsächlich auf Distanz proben, sich an das Test-Gebot halten. Aber: "Da steckt natürlich viel, viel mehr in diesem Stück." Und jetzt ist Erleichterung spürbar, und viel Lust.

Die Tänzerin und der Wissenschaftler - ein vermeintlich schrulliges Rollen-Paar. Aber feine menschliche Facetten arbeiten Frank Ehrhardt und Nadine Ehrenreich heraus, aus dem Stück "Die Tanzstunde". Foto: Ralf Hinz

Was Edith Ehrhardt an ihren beiden Darstellern schätzt: "Dass sie sich für ihre Figuren wahrhaftig interessieren. Und dass sie immer neugierig bleiben, auch auf die Ideen des anderen." Dabei ist dieser Komödien-Stoff beileibe nicht seicht. Einen Autisten zu spielen - das birgt für einen Darsteller immer die Gefahr, mitten in die Klischeefalle zu treten. Frank Ehrhardt nähert sich der Rolle deshalb mit viel Bedacht - und mit Spielfreude. "Mein Ansatz ist da ein ganz spielerischer", sagt er selbst. Über den Versuch, das Probieren mit Mimik, Gestik und Körperhaltung, mit gerunzelter Stirn oder eben humpelnd mit Schiene ums Knie - entwickelt die beiden ihre Rollen. Sie versuchen Beweggründe der Figuren nachzuvollziehen, um ein Sich-hinein-fühlen bis zur Selbstaufgabe geht es beiden nicht. "Die große Verwandlung passiert ja immer beim Zuschauer selbst", sagt die Regisseurin. "Mich fasziniert vor allem, zu entdecken, was diese beiden grundverschiedenen Persönlichkeiten doch gemeinsam haben", ergänzt Ehrenreich.

Der Theaterei geht es trotz Pandemie gut

Seit Juni spielt die Theaterei wieder, jetzt auch im Saal. "Es fühlt sich für mich fast an, als hätte es kein Corona gegeben", sagt die Theaterei-Leiterin. Möglich wurde das alles nur durch breite Unterstützung: Gut 300 Theatereifreunde hätten für die Bühne gespendet, erzählt Ehrhardt. Auch die Zuschüsse aus dem Förderprogramm "Neustart Kultur" konnten Schlimmes abwenden. "Man darf nie vergessen, an diesem Spielbetrieb hängen Existenzen", sagt Ehrenreich. Der Theaterei gehe es gut, sagt die Chefin. Sie hat investiert: Ein Luftreinigungsgerät klärt jetzt die Saalatmosphäre, eine nagelneue Klimaanlage hält die Temperatur stabil. Das wiederum ist die Versicherung für das Publikum, auch an heißesten Tagen im schmalen Saal Theater genießen zu können. "Früher haben wir hier sogar versucht, mit Eiskübeln und Ventilatoren zu kühlen", erzählt Frank Ehrhardt und lächelt. Für viel Herzenswärme soll jetzt vor allem die "Tanzstunde" sorgen. Die Regisseurin hat sich für einen Stoff mit Humor und Hoffnung entschieden: "Im Moment will ich nichts Niederschmetterndes spielen."

Info: Die Premiere am Samstag, 21. August, ist beinahe ausverkauft. Für alle weiteren Spieltermine gibt es Karten. Termine und Tickets unter www.theaterei.de.