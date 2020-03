vor 42 Min.

Blautalcenter bekommt Schützenhilfe von der Terrakotta-Armee

Burkhard Pfrenzinger ist der Initiator der reproduzierten Terrakottaarmee. An 15 Stationen besuchten bisher 1,5 Millionen Menschen die am Originalschauplatz aus Ton in Handarbeit gefertigten Figuren.

Nach den Körperwelten marschieren jetzt originalgetreue Kopien der chinesischen Tonfiguren im Einkaufszentrum ein. Für den Centermanager sind Ausstellungen ein wichtiger Teil der Zukunft der Shopping-Malls.

Von Oliver Helmstädter

Im zweistelligen Prozentbereich ordnet Guido Reuter, der Centermanager des Ulmer Blautalcenters, den Anstieg der Besucherfrequenz im Einkaufszentrum im vergangenen Jahr ein. Verursacht unter anderem durch die Plastinate von Gunter von Hagens. Insgesamt 150000 Besucher lösten Tickets für die „Körperwelten“ oder „Körperwelten der Tiere“. Auf ein ähnliches Ergebnis hofft Reuter im Zuge der Schau „Die Terrakotta-Armee & das Vermächtnis des Ewigen Kaisers“, die seit Freitag dort zu sehen ist. Die Vorzeichen sind vielversprechend: Bereits 1,5 Millionen Menschen bestaunten die Figuren nach Veranstalterangaben an wechselnden Standorten in ganz Europa. Vollmundig als „8. Weltwunder“ angepriesen ist jedoch klar, dass es sich um 180 Kopien der Originale handelt. Aber: „Aus demselben Material am selben Ort geschaffen wie die Echten“, sagt Burkhard Pfrenzinger, der die Kopien 1999 in Xi’an anfertigen ließ und seitdem in Europa auf Tour schickt.

17 Bilder „Die Terrakottaarmee & das Vermächtnis des Ewigen Kaisers“ Bild: Alexander Kaya

Die Originale dürfen China ohnehin nicht verlassen. „Die haben eine Konsistenz wie bröcklige Blumentöpfe“, sagt einer, der es wissen muss: Denn Professor Heinz Langhals durfte mit einer Ausnahmegenehmigung an der wohl weltgrößten archäologischen Ausgrabungsstätte forschen. Sein Thema: der Erhalt der Farbe. Denn ursprünglich waren die grau-braunen Figuren einmal lebensecht und kunterbunt angemalt. Doch oft schon fünf Minuten nach der Ausgrabung hätten sie die Farbe verloren.

Im Ulmer Blautalcenter sind auch bunte Figuren ausgestellt. Doch der Großteil ist so erdfarben, wie man das Weltkulturerbe kennt. Der Kenner Langhals hält die Ausstellung für gelungen, obwohl er die Originale studierte. Kopien seien eine gute und sinnvolle Lösung, Geschichte einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

Mit zahlreichen Schautafeln und Modellen illustriert, bietet die Ausstellung mit insgesamt 250 Exponaten eine Reise durch die Geschichte des ersten chinesischen Kaiserreichs vor 2200 Jahren. Eine Epoche, deren technische Errungenschaften staunen lassen. Das Ganze wird in abgedunkelten Räumlichkeiten derart stimmungsvoll in Szene gesetzt, dass der chinainteressierte Besucher fast vergisst, sich in einem Einkaufszentrum zu bewegen.

Centermanager Reuter ist froh, dass das Blautal-Center nun bis Mitte September wieder einen zugkräftigen Magneten habe, der über Handel hinausgehe. Denn darauf seien in Zeiten des Onlinehandels alle Einkaufszentren angewiesen. „Eine Ansammlung von Geschäften reicht den Leuten längst nicht mehr.“ Shopping-Malls müssten zu lebendigen Orten werden, die man gerne besucht. Dazu gehöre die Nahversorgung genauso wie kulturelle Veranstaltungen, Fitnessstudios oder auch Tanz- oder Kampfsportstudios. Letztere drei sind im Blautal-Center zu finden.

Sportgigant Decathlon brachte die Wende - dennoch Leerstände

Doch natürlich bleibe „Shopping“ im Zentrum des Geschehens. Die Ansiedlung des französischen Sportgiganten Decathlon Ende 2017 hat nach Ansicht des Centermanagers die Wende gebracht. Seitdem gebe es mehr Neuvermietungen als Auszüge. Jüngstes Beispiel: Nach längerer Abstinenz kehrte die Textilgröße Esprit zurück ins Blautalcenter. Und auch, dass der rheinländische Karnevals-, Faschings- und Kindergeburtstagsexperte Deiters das Blautalcenter wählte, freut den Centermanager. Dennoch hat das Blautal-Center wie alle Einkaufszentren arg zu kämpfen. Wie viele Quadratmeter aktuell die Leerstände umfassen, möchte Reuter nicht sagen.

Klar ist: Es sind 13 Ladengeschäfte, für die aktuell keine Mieter zu finden sind. Dafür scheint der zentrale Essensbereich, Food-Court, voll vermietet zu sein. „Die Essensstände profitieren besonders von den Ausstellungen“, sagt Reuter. Nicht jeder Besucher der Tonsoldaten kaufe ein paar Schuhe – aber fast jeder bekomme Hunger.

Bezüge zwischen Ulm und China sind rar. Wolfgang Dieterich, der Geschäftsführer der Ulm/Neu-Ulm Touristik, sieht dennoch gewisse Verbindungen von Ulm mit der Grabanlage, die eine Ausdehnung von 40 mal 45 Kilometern haben soll. „Auch Ulm ist in zwei Bereichen überdimensioniert: Sowohl das Ulmer Münster als auch die Wilhelmsburg sind für die Stadt eigentlich viel zu groß.“ Doch Dieterich weiß als Touristiker, dass Rekorde die Massen locken, und hofft nun, dass die offenbar weltweit einzigartige Faksimile-Schau der Terrakotta-Armee nach Ulm zieht. Bei den Körperwelten habe das funktioniert, wie Reuter weiß: Aus einem Radius von über 200 Kilometern wären Besucher deswegen nach Ulm angereist.

Öffnungszeiten, Preise und Tickets

„Die Terrakotta-Armee & das Vermächtnis des Ewigen Kaisers“ ist bis 13. September Mittwoch bis Sonntag im Blautal-Center zu sehen. Erwachsene zahlen 15 Euro Eintritt. Es gibt Ermäßigungen. Tickets gibt es auch über Eventim.

Auch interessant:

Willkommen in der neuen Ulmer Seifenstraße

Blue Tomato eröffnet bald am Münsterplatz

Sedelhöfe: Die ersten Mieter ziehen im März ein

Körperwelten der Tiere: Tierisch tote Muskelschau

Das Blautal-Center bleibt ein Einkaufszentrum

Körperwelten in Ulm: Durch den Tod dem Leben ganz nah









Themen folgen