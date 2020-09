11:00 Uhr

Blick ins Rathaus: So hält der Betriebshof die Stadt Senden sauber

Plus Schnee räumen, kehren, Schlaglöcher reparieren: Helmut Rogg ist Leiter des Betriebshofs in Senden und erzählt, was die Mitarbeiter im Alltag alles leisten.

Von Carolin Lindner

Eine städtische Verwaltung ist breit aufgestellt, es gibt zahlreiche Aufgabengebiete – vom Betriebshof über Kindergärten und Finanzen bis zu öffentlicher Sicherheit. Doch wer macht eigentlich was im Sendener Rathaus? Und bei wem können sich Bürger mit welchen Anliegen melden? In einer Serie bieten wir einen kleinen Querschnitt. Heute: Helmut Rogg, Leiter des Betriebshofs.

Der Betriebshof ist ganz grob gesagt für das Aussehen der Stadt zuständig. Während jeder Bürger sein Haus oder seine Wohnung sauber hält, übernimmt diese Aufgabe im übertragenen Sinne der Betriebshof für Straßen, Wege, Parks und Grünflächen in Senden. Der Unterschied zur eigenen Wohnung: Wenn jemandem ein Missstand auf der Straße auffällt, darf er das beim Betriebshof melden und die Mitarbeiter kümmern sich darum – das geht daheim meistens nicht so einfach. „Wir haben immer ein offenes Ohr, die Leute können gerne bei uns anrufen“, sagt Helmut Rogg, der Leiter des Sendener Betriebshofs. Man versuche jedoch auch, solche Missstände mit einem Blick nach vorn zu verhindern – in verschiedenen Bereichen.

Einen großen Teil der Arbeit nimmt der Winterdienst ein

Einen großen Teil der jährlichen Arbeit nimmt der Winterdienst ein, der zwischen 1. November und 30. März auf dem Plan steht. Wenn es früher anfängt zu schneien oder länger schneit, wird der Zeitrahmen selbstredend angepasst. Der Arbeitstag beginnt bei Glätte und Schnee um 3 Uhr morgens. Neben eigenen Mitarbeitern hat Senden jedoch auch Fremdfirmen beauftragt, „das wäre sonst nicht zu schaffen“, sagt Rogg. Auch so gibt es genug zu tun: Die Einsätze müssen koordiniert und die Fahrzeuge in Schuss gehalten werden, im Sommer wird Streusalz geordert.

Der Betriebshof hat eine eigene Werkstatt, in der Fahrzeuge und Geräte repariert werden können, außerdem gibt es eine kleine Waschstation. Vor allem jetzt in Corona-Zeiten achtet Rogg sehr genau darauf, dass die Mitarbeiter die Autos und Geräte nach dem Arbeitstag säubern und alle Flächen desinfizieren.

Im Sommer kehren die Mitarbeiter Straßen, Pausenhöfe und Radwege in Senden

Im Sommer kehren Mitarbeiter regelmäßig Straßen, Pausenhöfe und Radwege – die Kehrmaschine fährt drei bis vier Mal die Woche. „Das Stadtgebiet ist dazu in Zonen aufgeteilt, ungefähr alle drei bis vier Monate kommt die Maschine überall vorbei“, erklärt Rogg. Zudem werden Mülleimer im Stadt- und Außengebiet geleert. Manches kommt zur regelmäßigen Arbeit noch oben drauf. „Wir haben immer wieder Probleme mit wildem Müll, zum Beispiel im Stadtpark, dazu kommen dann noch Beschädigungen wie Graffiti“, sagt Rogg.

Auch der Aufbau des Weihnachtsmarkts in Senden gehört zu den Aufgaben der Mitarbeiter

Ein Mitarbeiter ist in Senden nur für Spielplätze zuständig. Er kontrolliert sie regelmäßig, repariert bei Bedarf und versucht kurz gesagt dadurch, Unfälle zu vermeiden. Ein anderer Mitarbeiter fungiert als Straßenkontrolleur: Er sucht den Asphalt nach Schlaglöchern ab, die dann aufgefüllt werden, und kontrolliert Randsteine und Schilder. Der Betriebshof ist außerdem für die Elektrik in allen städtischen Gebäuden zuständig, für Kanäle und Kanaldeckel, für kleinere Reparaturen an Gebäuden, für den Aufbau des Weihnachtsmarkts – auch wenn dieser in diesem Jahr wohl ausfällt. Auch die Stände am Wochenmarkt werden gemeinsam mit dem Marktmeister aus der Verwaltung eingeteilt und mit Strom versorgt.

Wenn ein Kindergarten umzieht, ist der Betriebshof gefragt

Ab und zu stehen zudem größere Aktionen an, beispielsweise, wenn ein Kindergarten umzieht oder neue Möbel für ein Klassenzimmer kommen. Der Tagesbetrieb an den Schulen und Kindergärten laufe aber über die Hausmeister. Manchmal müssen Mitarbeiter des Betriebshofs auch eine der städtischen Obdachlosenwohnungen leerräumen.

Eigentlich sind es am Betriebshof zumeist praktische Arbeiten an der frischen Luft. Doch auch in diesem Bereich müssen nahezu alle Arbeitsschritte aufwendig dokumentiert werden. „Das ist eine Aufgabe, die sehr viel Zeit in Anspruch nimmt“, sagt Rogg.

