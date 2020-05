vor 17 Min.

Blühende Vorfreude

Diese Pfingstrose in Burlafingen blüht schon vor dem christlichen Fest. Ihr Name hat ohnehin einen anderen Ursprung

In etwas mehr als zwei Wochen wird das Pfingstfest gefeiert, doch die Pfingstrose (Paeonia) hält sich aufgrund der vergangenen warmen Wochen nicht an ihre vermeintliche Namensgeberin und blüht schon jetzt. Diese Prachtblume wächst in einem Burlafinger Vorgarten in der Glöcklerstraße. Nur einmal im Jahr entfaltet die japanische Pfingstrose ihre gesamte Blütenpracht. Dann betört sie den Betrachter mit ihrem intensiven Duft und ihren herrlichen Farbspielen – vielleicht will sie speziell im Pandemie-Jahr 2020 alle Coronageschädigten etwas erfreuen.

Die Geschichte der Pfingstrose führt laut diversen Niederschriften zurück in die griechische Mythologie. Ihren Namen soll sie der Legende zufolge von Paeon, einem Götterarzt, haben. Er soll einst mit der Pflanzenwurzel den nach einem Kampf mit Herkules verwundeten Pluto geheilt haben. Dieser gab dann der Pflanze aus voller Dankbarkeit den Namen Paeonia. Seit Jahrtausenden werden denn auch der Pfingstrose heilende Kräfte zugeschrieben. Die alten Griechen sollen die Heilkraft der Pflanze etwa gegen die Gicht erkannt haben und nannten sie Gichtrose. Eine große Rolle spielt die Pfingstrose auch in der chinesischen und japanischen Kultur – sie steht für Reichtum und Glück oder für die weibliche Schönheit.

Das Christentum hat diese Blume für sich entdeckt. Als Marienblume oder auch Rose ohne Dornen gilt sie als Zeichen für Heil, Geborgenheit und Liebe. Zur Tradition gehört denn auch, mit den Pfingstrosen die Kirchen zu schmücken.

Eingebürgert haben sich auch in der Vergangenheit mehrere Namen für die Rose, etwa Pfaffarose, Kirchenrose, Kirchenblume und Benediktinerrose. (pfl)

Themen folgen