00:34 Uhr

Bosch Rexroth eröffnet Innovationszentrum

Zukunftsthemen möchte der Antriebsspezialist am neuen Standort vorantreiben

Das neue Kunden- und Innovationszentrum von Bosch Rexroth im Science Park ist eröffnet. Das Ziel: Am neuen Standort will Bosch Rexroth digitale Geschäftsideen, Systemlösungen und Dienstleistungen entwickeln. Im Mittelpunkt stehen Zukunftsthemen wie Digitalisierung, Elektrifizierung – zum Beispiel von mobilen Arbeitsmaschinen – sowie die Fabrik der Zukunft, in der Produkte anhand digitaler Fertigungsprozesse effizient und hoch flexibel in Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine hergestellt werden.

Der technologieübergreifend konzipierte Standort soll nach Angaben von Bosch Rexroth zudem eine zentrale Anlaufstelle für Kunden sein, die dort die Innovationskraft und die Vielfalt der anwendungsbezogenen Lösungen des Unternehmens erleben können. Gleichzeitig ist es erklärtes Ziel, Entwicklungen in direkter Zusammenarbeit mit Partnern und an konkreten Kundenprojekten voranzutreiben.

Ulm als neuer Standort ist bewusst gewählt. Die Donaustadt sei für Bosch Rexroth aufgrund der Nähe zu vielen wichtigen Kunden und Partnern, aber auch wegen der Wissenschaftsinstitutionen sowie der guten Verkehrsanbindung attraktiv. Deshalb sei auch der Ausbau des Standorts bereits in Planung: Auf dem Nachbargrundstück entsteht im kommenden Jahr der Erweiterungsbau des Kunden- und Innovationszentrums. 120 Beschäftigte des Unternehmens bezogen ihre für kreatives und flexibles Arbeiten ausgelegten Räume.

Investiert werden nach Angaben der Ulmer PEG sechs Millionen Euro. Auf dem Nachbargrundstück plant die PEG ein neues Gebäude, das Bosch Rexroth anmieten wird. Kosten laut PEG: zehn bis 15 Millionen Euro. Bis Ende 2020 sollen in beiden Gebäuden rund 250 Menschen arbeiten.

Und es geht Schlag auf Schlag im Science Park: Der Science Park in Ulm wird wie berichtet künftig für die Sparte Liebherr-Hausgeräte das Zentrum für Digitalisierung. Die Firma zieht in ein „Z4“ genanntes Bürogebäude. Das im Bau befindliche markante Haus ist an der Zufahrt zum Science Park III in der Marie-Goeppert-Mayer-Straße. Im Erdgeschoss ist zudem ein Verbrauchermarkt vorgesehen. (az/heo)

