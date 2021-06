Brandanschlag auf Synagoge in Ulm: Rabbiner spricht von geplanter Tat

Auf die Synagoge in Ulm wurde ein Brandanschlag verübt. Der Polizei liegt eine Beschreibung des Täters vor. Der Rabinner spricht von einer gezielten Tat.

Auf die Synagoge in Ulm ist ein Brandanschlag verübt worden. Am Samstagmorgen wurde ein erloschener Brandsatz an der Synagoge im Ulmer Weinhof entdeckt. Verletzt wurde niemand. Nach ersten Informationen entstand nur ein geringer Sachschaden an der Steinfassade.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Ulm laufen derzeit auf Hochtouren. Wie Polizeisprecher Wolfgang Jürgens auf Nachfrage bestätigt, habe ein Zeuge den Vorfall gesehen. Die Aussage des Zeugen sowie eine Beschreibung des mutmaßlichen Täters liege den Ermittlern vor. Nach Absprache mit der Staatsanwaltschaft wolle man diese auch zeitnah veröffentlichen, Jürgens weiter.

Zuvor wurden an der Fassade der Synagoge Spuren gesichert und Reste des Brandsatzes untersucht. Neben der Spurensicherung an der rußgeschwärzten Fassade werteten die Beamten auch die Videoüberwachung des Gebäudes aus. Tathintergründe sind noch nicht bekannt.

Ulmer Rabbiner jüngst vermehrt Antisemitismus ausgesetzt

Wie kürzlich berichtet, ist der Ulmer Rabbiner Shneur Trebnik nach eigenen Angaben in jüngster Zeit vermehrt Antisemitismus ausgesetzt. In den vergangenen Wochen habe er sich verbale antisemitische Angriffe öfter anhören müssen als in den vergangenen zwei Dekaden zuvor. Und das nicht erst seitdem der Konflikt in Israel eskalierte, sondern schon in den Wochen zuvor. Am Pfingstsonntag wurde Anti-Israel Propaganda in Ulm verteilt.

Der Ulmer Rabbiner kam am Morgen zur Synagoge. Er spricht von einem geplanten Anschlag. Foto: Thomas Heckmann

Trebnik verschaffte sich am Samstag nach der Tat vor Ort selbst ein Bild der Lage. Er sprach von einer geplanten Tat und einem gezielten Anschlag, der sich gegen 8 Uhr ereignet haben soll. Aufgrund des jüdischen Ruhetags Schabbat heute will sich Trebnik nicht weiter zum Vorfall äußern. Der am heutigen Samstag geplante Gottesdienst soll aber dennoch stattfinden.

Antisemitismusbeauftragte der Landesregierung verurteilt die Tat

Derweil äußerte sich auch der Antisemitismusbeauftragte der Landesregierung Baden-Württemberg Dr. Michael Blume beim Kurznachrichtendienst Twitter zum Vorfall. Er verurteile demnach den Brandanschlag und stehe bereits in Kontakt mit der Polizei sowie der jüdischen Gemeinde. Die Fahndung nach den Täter laufe, heißt es in dem Tweet weiter. Zudem habe Blume aus Solidarität die Einladung angenommen, am Abend zum Schabbat-Abendgottesdienst in die Synagoge zu kommen. Das Land lasse seine jüdischen Gemeinden nicht alleine. (mit heo)

Weitere Informationen folgen.

