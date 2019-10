vor 5 Min.

Breite Unterstützung für Stölzle

55-Jähriger will Rathauschef bleiben

„Ich bin noch lange nicht fertig. Es gibt noch viel zu tun“, sagt Roggenburgs Bürgermeister Mathias Stölzle im Zusammenhang mit der von ihm angestrebten Kandidatur für eine zweite Amtszeit.

Formal habe er seine Bewerbung bisher zwar noch nicht erklärt, aber seine Absicht dazu sei seit geraumer Zeit durchaus bekannt. Der CSU-Ortsverband hat kürzlich eine Unterstützung des parteilosen 55-Jährigen signalisiert.

Ferner geht der amtierende Rathauschef davon aus, dass ihn außerdem die vier bestehenden Ortsteil-Listen nominieren werden, die bei den Kommunalwahlen im Frühjahr 2020, wie schon in der Vergangenheit praktiziert, jeweils eigene Wahlvorschläge für den Gemeinderat vorlegen werden.

So sei es jedenfalls bereits mündlich verabredet, berichtete Stölzle auf Nachfrage unserer Zeitung am Rande der Bürgerversammlung in der Mehrzweckhalle in Schießen (siehe nebenstehender Bericht). Dort informierte der Bürgermeister die anwesenden Roggenburger über zahlreiche Projekte in der Gemeinde – offenbar weitgehend zu deren Zufriedenheit. (pth)

Themen folgen