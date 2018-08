vor 35 Min.

Buben retten 82-jährigen Rollstuhlfahrer aus Weiher

Ein Rentner stürzt und fällt mit dem Gesicht nach vorne ins Wasser. Ohne die 13-Jährigen wäre der Mann möglicherweise ertrunken.

Ein Rollstuhlfahrer hat dem außergewöhnlichen Engagement zweier 13-Jähriger möglicherweise sein Leben zu verdanken. Die beiden aufmerksamen Buben retteten den Senior in Weißenhorn aus einer für ihn nicht ungefährlichen Situation.

Der 82-Jährige bleibt hängen und stürzt kopfüber ins Wasser

Wie die Polizei mitteilt, fuhr der Rentner am Donnerstagnachmittag mit seinem Rollstuhl am Weiher neben dem Weißenhorner Freibad entlang. Dabei geriet er offenbar mit einem Rad in den Böschungsbereich und fiel mitsamt dem Rollstuhl in den Weiher - mit dem Gesicht nach vorne. Der 82-Jährige war laut Polizei nicht in der Lage, sich selbst aus der Situation zu befreien.

Die 13-Jährigen erkennen die Gefahr schnell

Zwei 13-jährige Buben aus dem Landkreis Neu-Ulm im Alter erkannten nicht nur sofort die Gefahrensituation, sie handelten auch schnell. Die beiden Jungen versuchten, den gestürzten Rentner aus dem Wasser zu ziehen. Doch das gelang ihnen nicht, der 82-jährige Mann war zu schwer für die beiden.

Dennoch meisterten sie die Situation nach Angaben der Weißenhorner Polizeiinspektion außergewöhnlich gut: Einer der beiden 13-Jährigen lief schnell los und holte Hilfe am nahe gelegenen Weißenhorner Freibad. Der andere Junge drehte den Mann währenddessen, sodass er nicht mehr bäuchlings und mit seinem Gesicht im Wasser lag. Dann kam der andere auch zeitnah mit einem Erwachsenen an die Böschung am Weiher.

Der Senior wurde zur Untersuchung in eine Klinik gebracht

Mithilfe das dazugekommenen Erwachsenen konnte der Rentner schließlich aus dem Weiher gezogen werden. Er wurde zur Untersuchung in eine Klinik gebracht. Der 82-Jährige ist nach aktuellen Erkenntnissen der Polizei nicht verletzt worden, was er den beiden 13-Jährigen zu verdanken hat. Die Weißenhorner Polizei bedankt sich deswegen ausdrücklich bei den beiden Jungs für ihr Engagement.

