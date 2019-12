Bürger sollen beim Klimaschutz mitreden

Plus Die Stadt Weißenhorn will gemeinsam mit den Bürgern erörtern, was getan werden sollte. Einige Stadträte sind der Meinung, dass es schon genug Ansätze gibt.

Unter dem Eindruck der jüngsten Weltklimakonferenz in Madrid stand die letzte Sitzung des Weißenhorner Stadtrates in diesem Jahr. 45 Minuten lang diskutierte das Gremium über Einflussmöglichkeiten auf lokaler Ebene. Anlass war der Vorschlag der Stadtverwaltung, im Rahmen der „Stadtwerkstatt“ mit den Bürgern ein Konzept zu erarbeiten, wie mehr für den Klimaschutz getan werden kann.

Bürgermeister Wolfgang Fendt ist überzeugt: „Man kann nicht nur mit dem Finger auf die da oben zeigen, sondern auch selbst etwas tun.“ Auch kleine Dinge seinen sinnvoll. Die besten Erfahrungen habe die Stadt gemacht, wenn ein Projekt zusammen mit den Bürgern umgesetzt wird. Um auf die dramatischen Folgen des Klimawandels hinzuweisen, verwies Fendt auf einen Artikel, der Ende November in der Zeitung Die Zeit erschien. Darin warnt ein britischer Nachhaltigkeitsforscher, dass bei einer Erwärmung der Durchschnittstemperatur um vier Grad Celsius nahezu die gesamte südliche Hälfte der Erde zu unbewohnbarer Wüste werde.

Aus Sicht des Rathauschefs ist Weißenhorn schon auf einem guten Weg: So wird die Abwärme des Müllkraftwerks zum Heizen genutzt, das Bähnle wurde reaktiviert. 2020 soll ein Klimawald gepflanzt werden, ferner hat sich die Stadt der Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Kommunen angeschlossen. Und es gebe noch mehr Potenzial, sagte Fendt: So könne die Wasserkraft der Roth zur Energieerzeugung genutzt werden, auf einer ehemaligen Mülldeponie könnten Fotovoltaikanlagen installiert werden.

Der Landkreis Neu-Ulm hat schon ein Klimaschutzkonzept erstellt

Dass es schon viele Ideen gebe und auch schon viel getan werde, bestritt keiner der Stadträte. Marcus Biberacher ( CSU) merkte allerdings an, dass der Landkreis bereits eine umfangreiche Bestandsaufnahme gemacht und ein Klimaschutzkonzept erstellt habe. Die Stadt sollte sich das genauer ansehen anstatt etwas eigenes zu machen, empfahl er.

Ulrich Fliegel (Grüne) kritisierte, dass der Klimagipfel in Madrid wieder keine brauchbaren Ergebnisse geliefert habe. „Die Bürger gehen auf die Straße, aber es passiert nichts“, sagte er und gab zu bedenken, dass die Anstrengungen Weißenhorns in Sachen Klimaschutz nur ein Tropfen auf den heißen Stein seien. Gleichwohl hätten Stadt und Landkreis viele Möglichkeiten etwas zu tun wie zum Beispiel den Radverkehr und den öffentlichen Nahverkehr stärker fördern. Dass die Fahrpreise im Verkehrsverbund Ding zum neuen Jahr wieder erhöht werden, sei Gift, sagte Fliegel.

Jeder Bürger sei dazu aufgerufen, das zu nutzen, was vorhanden ist, sagte Bernhard Jüstel (WÜW). Und mit 1,35 Euro sei das Ticket zwischen den Weißenhorner Stadtteilen schon recht günstig, betonte er. Einig war er mit Fliegel dahingehend, dass die Beteiligung der Bürger beim Thema Klimaschutz eine gute Idee sei. Dieser Ansicht war auch Herbert Richter (SPD). Er plädierte allerdings für eine professionelle Unterstützung der Stadtwerkstatt, um den gewünschten Effekt zu erzielen. Als zentralen Hebel bei der Eindämmung des Klimawandels nannte Richter die Umstellung auf erneuerbare Energien. Kleinere Windkraftanlagen zum Beispiel seien auch in der Region denkbar.

CSU-Fraktionschef erinnert an Energienutzungsplan von 2015

Sabine Snehotta (ÖDP) hätte eine Art Runden Tisch mit Menschen, die sich schon länger mit dem Thema beschäftigen, besser gefunden als einen offenen Austausch. Ihr Fraktionskollege Ulrich Hoffmann sagte, man könne auch auf die Bürger vertrauen. Die Reaktivierung der Bahnstrecke sei schließlich auch einer Bürgerinitiative zu verdanken.

Franz Josef Niebling (CSU) hielt es hingegen für falsch, jetzt noch einmal die Bürger zu befragen: „Wir haben schon so viele Vorschläge.“ Er und verwies unter anderem auf den Energienutzungsplan, den die Stadt bereits 2015 erarbeitet hat. „Von den Maßnahmen wurden ein paar umgesetzt, der Rest ist in der Schublade verschwunden“, sagte Niebling. Und: Die Stadtverwaltung sollte nun vielmehr beauftragt werden, die Liste abzuarbeiten. So war zum Beispiel angedacht, die Straßenbeleuchtung komplett auf LED-Technik umzustellen.

Bis auf Gunther Kühle stimmte die CSU-Fraktion gegen die von der Stadtverwaltung vorgeschlagene Form der Bürgerbeteiligung, der Rest des Gremiums und damit die Mehrheit war für die „Stadtwerkstatt“. „Natürlich werden wir die Welt hier nicht retten“, sagte Fendt. Aber auch viele kleine Tropfen könnten irgendwann zu einem reißenden Strom werden. Wobei Johannes Amann (WÜW) und andere Stadträte auch kritisch anmerkten, dass sie sich in puncto Klimaschutz auch an die eigene Nase fassen müssen, was die Beschlüsse betrifft. „Hoffentlich kommt bei uns mehr raus als in Madrid“, sagte Amann.

