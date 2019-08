vor 35 Min.

Bürger wollen keine Umgehungsstraße – und ihre Einwände wirken

Die alte Verbindungsstraße zwischen Hausen und Jedelhausen ist in einem eher schlechten Zustand. Die Stadtverwaltung hatte einen umfangreichen Neubau geplant. Doch den wollen die Einwohner der beiden Orte auf keinen Fall.

Die Einwohner von Jedelhausen und Hausen waren seit je gegen die Pläne der Stadt, eine neue Umgehungsstraße zu bauen. Nun überzeugen sie auch die Politiker.

Von Dagmar Hub

Es sieht gut aus für das Votum der Bürger: Die geplante Ortsumgehungsstraße für Jedelhausen und Hausen sei eindeutig nicht nach dem Wohl und Willen der Bürger ausgerichtet, resümierte OB-Kandidatin Kathrin Albsteiger nach einem Gesprächsabend der Bürger beider Ortsteile mit Vertretern der Neu-Ulmer CSU. Zwei Abende hintereinander – einmal mit CSU-Stadträten, einmal mit Vertretern von Pro Neu-Ulm, FWG, FDP und den Grünen – hatte der von der Stadt Neu-Ulm geplante Neubau einer Straße zwischen Jedelhausen und Hausen das Feuerwehrhaus in Jedelhausen mit Diskussionswilligen gefüllt. Die Vertreter aller Parteien, die nach Jedelhausen gekommen waren, ließen sich am Ende überzeugen: Gut gemeint ist nicht unbedingt gut gemacht, wenn Planung absolut am Bürgerwillen vorbeigeht.

222 Unterschriften hatten die insgesamt etwas mehr als 700 Menschen gesammelt, die in Jedelhausen und Hausen leben. Und sie hatten einen Bürgerantrag formuliert, um der Stadt Neu-Ulm zu demonstrieren: „Mir wellad’s ned“, wie eine Besucherin der beiden Gesprächsabende sagte. Wobei „’s“ eine neue Ortsumgehungsstraße ist, deren Planung die Bürger als „Schildbürgerstreich“ empfinden.

Es geht um 550 Meter Straße zwischen Hausen und Jedelhausen. Die alte Ortsverbindungsstraße ist seit langer Zeit in schlechtem Zustand: Sie ist schmal, ohne Radweg, und die Bankette ist so rissig und löchrig, dass Ausweichmanöver für Radler wie für Autofahrer problematisch sind. Die Planung der Stadt – im Rahmen eines Infoabends im Juni als alternativlos dargestellt – sieht eine etwa zwei Millionen teure, neue Straße vor, die länger sein soll, Ackerland der Landwirte verbraucht und Jedelhausen über einen Kreisverkehr und einen Teil der alten Ortsverbindungsstraße anschließt.

Einwände gegen Umgehungsstraße: Eine "Schande", dass man an den Bürger vorbeiplant

Die Sicht all der Jedelhausener und Hausener, die sich im Feuerwehrhaus versammelt hatten, ist unmissverständlich und geschlossen: „Es geht um eine Reparatur und einen Radweg“, erklärte eine Besucherin. „Eine Schande“ sei es, dass man an den Bürgern vorbei plant, wurde ein Mann deutlich. Die Umgehungsstraße entlaste – abgesehen davon, dass sie Wiesen und Äcker zerstöre, teurer sei als die Reparatur der bestehenden Straße und mehr Verkehr bringe – insgesamt neun Häuser in Hausen, während Jedelhausen und Reutti eher mehr belastet werden.

Doch auch die Menschen in Hausen lehnen die geplante Straße einmütig ab. Etwas Gutes habe der Streit doch, sagte eine Besucherin: „Es ist sehr schön für das Soziale hier in unseren beiden Dörfern. Man lernt sich kennen.“ Und man ist sich einig – das wird klar. Keiner der Bürger im Feuerwehrhaus ist für die geplante neue Umgehungsstraße. An die Vertreter der Stadt gerichtet fuhr die Frau fort: „Aber ihr müsst den Kontakt suchen zu den Bürgern, weil da seid ihr völlig daneben.“ Das Problem sei nicht der Grunderwerb, „sondern das blöde Planen, das ihr da macht.“

Johannes Stingl und Reinhard Junginger – beide als CSU-Vertreter Mitglied im Technischen Aussschuss öffentlicher Lebensraum und Verkehr – erläuterten, dass aktuell die Chancen auf Förderzuschüsse für die Reparatur der Ortsverbindungsstraße samt dem Bau eines Radwegs im Rahmen des so genannten Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes geprüft werde; für die geplante Umgehungsstraße gebe es die Möglichkeit auf solche Zuschüsse.

Bürger von Hausen und Jedelhausen wollen keine neugebaute Umgungsstraße

Für die Stadt werden sich nämlich absehbare Haushaltsprobleme ergeben, verriet Stingl: Angesichts von um zwölf Millionen rückläufigen Gewerbesteuereinnahmen und des notwendigen Neubaus von sechs Kindergärten dürfte die Bereitschaft zu Investitionen in eine umstrittene Maßnahme gering sein.

Offenbar sei aber auch die erheblich kostengünstigere Variante der Reparatur der vorhandenen Ortsverbindungsstraße samt Bau eines Radweges förderfähig, erfuhr Eberhard Petschl, der die beiden Gesprächsabende mit Stadträten der verschiedenen Parteien organisiert hatte. Petschl freute sich über den regen Zuspruch der Bürger – zwei Drittel der Teilnehmer kamen an beiden Abenden, um mit den Stadträten der verschiedenen Parteien zu diskutieren. Nur etwa ein Drittel der Besucher war an jeweils nur einem Abend da.

Vor allem ist für Eberhard Petschl aber das Resümee der Abende wichtig: Alle politischen Vertreter hätten erkannt, dass die Planung der Stadt für eine neue Umgehungsstraße ökologisch nicht sinnvoll ist. Dem Ausbau der Gemeindeverbindungsstraße samt Radweg steht also fast nichts mehr im Weg.

Nur einen zusätzlichen Wunsch haben die Bürger: Auch in Jedelhausen soll die Geschwindigkeit bei der Ortsdurchfahrt (in der Bachstraße) auf Tempo 30 reduziert werden – wie es in Hausen und Reutti der Fall ist. Einen entsprechenden Antrag, zu überprüfen, ob dies möglich ist, hat die SPD-Fraktion im Neu-Ulmer Stadtrat bei der Verwaltung bereits eingereicht: Die Straße sei schmal und kurvenreich.

