vor 37 Min.

Bund Naturschutz rettet 400 Flusskrebse aus Ayer Werkkanal

Wegen eines Umbaus musste das Wasser weichen. Freiwillige sammeln die Tiere spontan ein und siedeln sie um. Was am Wehr geplant ist.

Von Carolin Lindner

Der Ayer Kanal liegt trocken: Das Wasser wurde abgelassen, nur noch kleine Pfützen bedecken den steinigen Untergrund. Doch was passiert mit den dort lebenden Tierchen?

Der Bund Naturschutz hat von den Maßnahmen erfahren – und spontan eine Rettungsaktion gestartet. Mit Erfolg: 400 Flusskrebse und 20 Flussmuscheln konnten die Tierschützer umsetzen. Dies erzählt Kreisgeschäftsführer Bernd Kurus-Nägele im Gespräch mit unserer Redaktion.

Am Ayer Wehr werden derzeit Umbaumaßnahmen zum Einbau einer neuen Turbine durchgeführt, für diese Arbeiten musste der Ayer Werkkanal trockengelegt werden. Nachdem die Wasserwirtschaftsbehörde diesen Termin an den Bund Naturschutz weitergegeben hatte, machte sich Kurus-Nägele ein Bild von den Gegebenheiten im trockengelegten Ayer Werkkanal. Die Fische wurden bereits im Vorfeld der Maßnahme vom örtlichen Fischereiverein abgefischt.

Krebse und Flussmuscheln unter den Steinen

Kurus-Nägele fand jedoch noch einige Exemplare von Flussmuscheln und – zurückgezogen unter größeren Steinen – viele Flusskrebse, die unter den dort noch vorhandenen, kleinräumigen Pfützen ausharrten. Der Kreisgeschäftsführer organisierte spontan einige Helfer, die zusammen mit ihm über einen Zeitraum von drei Stunden Tiere einsammelten.

Eingesammelt wurden am Ende knapp 400 Flusskrebse unterschiedlichen Alters und über 20 Exemplare der kleinen Flussmuschel. Die Tiere wurden direkt im Anschluss in beruhigte Randzonen in der Iller wieder ins Wasser entlassen. Ob es heimische oder amerikanische Flusskrebse gewesen seien, werde noch untersucht, so der Kreisgeschäftsführer. Die amerikanische Art habe die heimische zurückgedrängt, doch beide Kleingewässertiere erfüllen ihre Funktion als Partner des Ökosystems.

Parallel dazu konnte Kurus-Nägele im Gespräch mit der Wasserwirtschaftsbehörde erreichen, dass der Betreiber des Ayer Wehres, die Firma Winter aus Augsburg, ein wenig Restwasser in den Werkkanal zurückpumpt, um den Kleingewässertieren eine Überlebenschance zu bieten. Das sei mittlerweile auch passiert, so der Kreisgeschäftsführer. Unter dem neuen Besitzer sei die Planung ohnehin wesentlich sinnvoller als die alte, so Kurus-Nägele.

Betreiber des Ayer Kraftwerks ist Naturfreund

Der Bund Naturschutz sei sehr zufrieden mit dem neuen Betreiber, man sei bereits frühzeitig in die Planung eingebunden worden – und der Betreiber habe am Ende alle Forderungen der Naturschützer erfüllt. Ein Beispiel dafür sei die Zauneidechsen-Population, deren Bestand am Ayer Wehr seit jeher groß sei. Der Betreiber habe für ein neues Biotop gesorgt, dorthin habe man die Eidechsen aufwendig umgesetzt. Zudem sei nun der Flussbereich durchgängig, ein Überlauf führt an der Seite vorbei am Wehr.

Natürlich seien Umbaumaßnahmen immer mit einem Eingriff in die Natur verbunden und dadurch zunächst schlecht. Doch eine Sanierung im Kanal und an der Böschung sei nun mal notwendig. Und man habe auch nichts gegen das Kraftwerk, denn zum einen füge es sich in einen bereits bestehenden Kanal ein und zum anderen sei der Betreiber gewillt, an den Naturschutz zu denken. „Das ist ein positives Beispiel, wie man so etwas regeln kann“, sagt Kurus-Nägele.

