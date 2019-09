vor 35 Min.

Buntes Jubiläum der Lebenshilfe in Neu-Ulm

Die Einrichtung in Neu-Ulm besteht bereits seit 20 Jahren und steht vor neuen Herausforderungen

Von Dagmar Hub

Die Werkstätten der Donau-Iller-Lebenshilfe in Neu-Ulm haben am Samstag ihren 20. Geburtstag gefeiert. Es war ein buntes Fest für behinderte Menschen, für ehrenamtliche und festangestellte Mitarbeiter und für Eltern von Jugendlichen, die bei der Lebenshilfe arbeiten. Die Besucher bekamen einiges geboten, etwa Musik der Band „Die Quietschfidelen“ der Lebenshilfe um Sängerin Anja, Erzählungen, die Clownin Frieda Fröschli, sowie Verkaufsstände und Informationen.

Lebenshilfe entstand aus einer Not heraus

Lebenshilfe-Vorstandsvorsitzender Jürgen Heinz berichtete in seinem Festvortrag von der Gründung der Einrichtung aus der Liebe und der Not von Familien mit behinderten Kindern heraus; viele hielten ihre behinderten Angehörigen nach dem Zweiten Weltkrieg wegen der leidvollen Erfahrungen der NS-Zeit versteckt. Der erste Verein „Lebenshilfe für das geistig behinderte Kind“ wurde 1958 in Marburg gegründet, der Ortsverein Ulm/Neu-Ulm entstand am 7. Oktober 1960. Inge Aicher-Scholl, selbst Mutter eines behinderten Kindes, war unter den Gründungsmitgliedern.

Lebenshilfe hat neue Herausforderungen

Heute gibt es 2500 Einrichtungen der Lebenshilfe in Deutschland. Heinz schilderte die Vielfalt der Arbeitsplätze im Angebot der Einrichtung: Von der Elektromontage über die Gärtnerei, über Autoteilefertigung und Papierverarbeitung bieten die Werkstätten Inklusion und gesellschaftliche Teilhabe. Deutschlandweit stehe die Lebenshilfe an der Spitze, was die Zufriedenheit der Produktionskunden angeht. Und auch die Klienten sind über ihre Arbeitsplätze glücklich. „Wertschöpfung stellt zufrieden“, sagte Heinz. Noch relativ neu ist der Bereich der Dienstleistung. Bedauerlich aber sei, dass die Quote von Arbeitslosen unter Behinderten deutlich höher ist als unter nicht behinderten Menschen, und dass sie bei Menschen mit schweren Handicaps nicht zurückgeht. Angesichts von Digitalisierung und dem Wegfall einfacher Tätigkeiten halten einige inzwischen die Arbeitsplätze der Lebenshilfe in zehn Jahren nicht mehr für notwendig, sagte Jürgen Heinz. Diese Einschätzung kann er nicht teilen. Etwa 30 Prozent der Arbeitsplatzangebote der Einrichtung sind im Bereich der Automobilindustrie angesiedelt. Hier werde sich die Frage stellen, wie man den Wegfall dieser Jobs kompensieren könne, aber gleichzeitig stellten sich neue Aufgaben. Auch Menschen mit Behinderung werden immer älter, sodass die Bereiche Förderung und Pflege in der Zukunft der Lebenshilfe relevanter werden.

Wie vielfältig die Produkte der Werkstätten sind, zeigte sich an den Verkaufsständen, wo sich die Besucher bereits mit Weihnachtskarten, mit Gartendekoration und Herbstpflanzen, mit Schmuck und allerlei Nützlichem eindecken konnten.

