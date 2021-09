Unfallflucht in Burlafingen: Roter Opel beschädigt

Am Samstag wurde die Stoßstange eine Opel Corsas in Burlafingen beschädigt. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Am Samstagabend hat der Besitzer eines roten Opel Corsa bemerkt, dass die Stoßstange seines Autos auf der linken Seite zerkratzt worden war. Laut der Pressemitteilung der Polizei, hatte er das Fahrzeug am späten Samstagvormittag in der Daimlerstraße abgestellt. Der Fahrzeugbesitzer erstattete Strafanzeige wegen Unfallflucht.

Der Schaden wurde auf circa 1000 Euro beziffert. Zeugen dieses Unfalles werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0731/8013-0 bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm zu melden. (AZ)

