Chaos im Schülerverkehr: Selbst mancher Busfahrer fand den Weg nicht

Plus Die Aufarbeitung des chaotischen Fahrplanwechsels im Kreis Neu-Ulm hat begonnen. Wo lagen die Probleme, wie viele Beschwerden gab es und was ist jetzt zu tun?

Die Empörung war gewaltig: Nachdem sich Anfang Dezember vergangenen Jahres die Fahrpläne im Nahverkehr geändert hatten, schien vor allem die Schülerbeförderung nicht mehr richtig zu klappen. Jetzt hat das Landratsamt begonnen, nachzubessern, was aber noch nicht sämtliche Probleme beseitigt. Für das entstandene Bus-Chaos hat jetzt Marianne Knöpfle, stellvertretende Leiterin des Fachbereichs Zukunft und Innovation/ÖPNV im Landratsamt noch einmal öffentlich um Verzeihung gebeten. Im Ausschuss für Mobilität, Digitalisierung und Kreisentwicklung kam nun auf den Tisch, was alles schieflief und wie groß die Beschwerdewelle wirklich war.

Kurz gesagt: Sie war gewaltig. Weil sich die Probleme um den Jahreswechsel derart groß aufgetürmt hatten, dass sie sich mit den personellen Mitteln des Landratsamtes nicht beseitigen ließen, wurde kurzfristig das Planungsbüro BPV Consult aus Koblenz angeheuert, um der Sache auf den Grund zu gehen und Lösungen aufzuzeigen. Die Fachleute hatten einiges zu tun. Zwar zeigt die Erfahrung, dass Fahrplanwechsel selten ohne Probleme vonstattengehen, doch diesmal waren sie ungewöhnlich groß. Wie groß, davon zeugt schon die schiere Masse an Beschwerden. Matthias Kurzeck listete im Ausschuss 553 Stück auf. Allein 338 betrafen den Schülerverkehr. Aus welchen Orten genau die Beschwerde kamen, ließ sich nicht feststellen, es wurden lediglich die betroffenen Schulorte genannt. Das waren vor allem Weißenhorn, aber auch Illerzell, Senden und Neu-Ulm.