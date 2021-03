vor 32 Min.

CSU-Kreisvorsitzender zu Nüßlein-Rückzug: "Jetzt herrscht Klarheit"

Georg Nüßlein will sich nicht mehr zur Bundestagswahl aufstellen lassen.

Plus Der CSU-Bundestagsabgeordnete Georg Nüßlein hat nun doch die Konsequenzen gezogen und stellt sich nicht mehr zur Wahl. Das beruhigt seine Partei.

Von Ronald Hinzpeter

Eine Woche lang hat der CSU-Abgeordnete Georg Nüßlein zu den Bestechungsvorwürfen geschwiegen. Jetzt äußert er sich - besser gesagt: Er lässt seinen Anwalt schreiben. Und er vollzieht einen Schritt, den viele in seiner Partei erwartet hatten, Georg Nüßlein möchte nicht mehr für den Bundestag kandidieren. Wie der CSU-Kreisvorsitzende Thorsten Freudenberger darauf reagiert.

Die CSU war aufgewühlt von den Ermittlungen

Die Nachricht von den Ermittlungen hatte die Partei aufgewühlt. Wen man auch fragte, es herrschte allenthalben große Betroffenheit. Die politische Schockstarre hielt nun eine gute Woche lang an. Dem Vernehmen nach gab es nicht wenige Versuche innerhalb der CSU, Nüßlein davon zu überzeugen, nicht mehr anzutreten, egal, wie die Ermittlungen ausgehen. An der angeblichen Vermittlungsprovision für das Maskengeschäft in Höhe von 660.000 Euro hatten offenbar viele zu kauen, wie sich immer wieder bei Gesprächen mit CSU-Mitgliedern zeigte. Der bisher völlig unbewiesene Bestechungsverdacht, den Nüßlein nun zurückweisen lässt, wurde dennoch als politische Belastung empfunden. Dem Vernehmen nach hatte er keine Chance, erneut nominiert zu werden.

CSU-Kreisvorsitzender Freudenberger: "War zu erwarten"

Der CSU-Kreisvorsitzende Thorsten Freudenberger sagte am Freitagabend gegenüber unserer Redaktion, er begrüße, dass nun Klarheit herrsche. Diese Entscheidung sei angesichts der Rückmeldungen aus der Partei sowie der öffentlichen Diskussion zu erwarten gewesen. Nun sei es Aufgabe der drei betroffenen CSU-Kreisverbände Neu-Ulm, Günzburg und Unterallgäu, eine geeignete Person zu finden, die Nüßlein als CSU-Kandidat nachfolgen könne. Trotz der kurzen Zeit sei er zuversichtlich, dass dies gelinge.

Zur Frage, wer aus seiner Sicht in Frage komme, wollte sich Freudenberger nicht äußern. Tatsächlich wird es knapp: Für Ende März ist die CSU-Vertreterversammlung des Landkreises Neu-Ulm anberaumt. Ende April sollte nominiert werden, zumindest war das bis vor einer Woche der Zeitplan.

