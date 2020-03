vor 2 Min.

Charlie Cunningham im Roxy: Ehrlich emotional

Charlie Cunningham feierte mit seinem Debütalbum „Lines“ große Erfolge. Jetzt hat er mit seinem zweiten Album in Ulm Station gemacht.

Von Lena Hutter

Warmes Licht, Kerzen, kleine Grüppchen. Bereits vor Beginn des Konzerts von Charlie Cunningham finden sich die Besucher in entspannter Atmosphäre zusammen. Kein Gedränge, kein lautes Rufen. Bunte Lichtstrahlen beleuchten die Bühne im Roxy, im Hintergrund läuft leise Musik. Sophie Jamieson, Sängerin und Gitarristin, eröffnet die Show. Nach einer kurzen Pause betritt Charlie Cunningham mit seiner Band die Bühne der Werkhalle. Unter Beifall und begeisterten Rufen setzt sich der Brite mit seiner Gitarre vor das Mikrofon.

Der Musiker und Songschreiber ist mit seinem Album „Permanent Way“ auf Tour. Bis Ende Juli ist er unterwegs, unter anderem in Deutschland, Österreich, Frankreich und den USA. Es ist Cunninghams erste Tour gemeinsam mit seinen drei Bandmitgliedern. Zuvor spielte der Brite meist Solostücke auf seiner Gitarre.

Charlie Cunningham reißt die Fans in der Werkhalle im Roxy in Ulm mit

Cunningham wuchs im englischen Bedfordshire auf und hat schon in jungen Jahren leidenschaftlich gern Gitarre gespielt. In Sevilla lernte er das Flamencospielen, noch immer finden sich die spanischen Klänge in seiner Musik wieder. 2013 veröffentlichte Cunningham seine erste EP, vier Jahre später brachte ihm das Debütalbum „Lines“ internationalen Erfolg. Jetzt tourt der Brite mit seinem aktuellen Album „Permanent Way“.

Die Platte kommt auch bei den Besuchern in Ulm gut an. Viele tanzen sanft im Takt, manche singen mit. Tosender Beifall, Pfiffe und Rufe zeigen die Begeisterung des Publikums. Doch das liegt nicht nur an der Musik, sondern auch an dem sympathischen Auftreten des Künstlers. Dass er auf dem Boden geblieben und authentisch ist, fällt schnell auf. Zwischen den Liedern wirft Cunningham lockere Sprüche in die gut gefüllte Werkhalle. Er scherzt mit den Besuchern und seinen Bandmitgliedern. In den kurzen Pausen zwischen den Liedern greift Cunningham zu seinem Bier, das auf dem Boden steht. Die Leidenschaft für seine Musik sieht man ihm an.

Die gefühlvollen Klänge des Musikers werden von den sanften Tönen der anderen Bandmitglieder begleitet. Schlagzeuger Will spielt mit seinen Besen weiche Rhythmen, Sam und John begleiten die Lieder mit Keyboard und Trompete. Der reduzierte Einsatz der Instrumente lässt den Fokus auf der klaren, gefühlvollen Stimme des Gitarrenvirtuosen. Ehrlichkeit zu transportieren ist Cunningham auch in seinen Liedtexten besonders wichtig. Es geht um Höhen und Tiefen, einfach darum, was ihn bewegt. Die Emotionalität, mit der der Musiker die Besucher mitreißt und die Bühne einnimmt, zeigt, dass ihm diese Ehrlichkeit gelingt.

Lesen Sie auch: