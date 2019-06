10.06.2019

Chris Tall in Ulm: Der Dicke dreht auf

Der Comedian Chris Tall witzelt in der Donauhalle über seinen Papa – und über manche der rund 2500 Zuschauer. Speziell über die, über die andere nicht witzeln würden.

Von Angela Häusler

Gags mit Gelinggarantie: Vor rund 2500 Zuschauern in der Donauhalle hat Chris Tall ein zweistündiges Feuerwerk in der Donauhalle abgefackelt. Seine Fans feierten das Comedy-Schwergewicht frenetisch.

Chris Tall, eigentlich Christopher Nast, startet seine Show mit einem kurzen Film-Intro inklusive Ulm-Kulisse und fragt das Publikum flugs nach dem örtlichen Getto. Man war sich einig: Das ist Wiblingen. Seine Witze sind nicht alle taufrisch, die tragenden Themen wohlbekannt, doch er serviert genau, was seinem Publikum schmeckt: Macht gleich richtig Tempo, er brüllt und springt und beatboxt, imitiert Öko-Schicksen, Bruce Darnell und Tom Gerhard. Und spöttelt über Ü40-Parties, „das ist wie Schrott-Wichteln, irgendwas nimmst du mit, und wenn es alte Socken sind“. Zwei Stunden lang plappert er pausenlos, bolzt über die Bühne wie ein Teletubby auf Speed. Der gebürtige Hamburger ist offensichtlich voll in seinem Element.

Lesen Sie auch: Komiker-Gipfel im Roxy: Stromberg trifft Macho Man

„Und jetzt ist Papa dran“, der Titel seines aktuellen Programms, schließt an die Vorgänger-Show an, in der sich der 28-jährige, mittlerweile bestens etablierte RTL-Comedypreisträger, auf seine Mutter bezog: „Selfie von Mutti“. Auch auf der jetzigen Tour füllt der gelernte Versicherungskaufmann große Hallen im Land, von weither reisen die Fans an. Diesmal also geht es um den Vater, der den Unmut des Sohnes nicht nur durch Handy-Unkenntnisse auf sich zieht und der für den Nachwuchs bei Tinder 67 Dates an einem Tag ausmacht. Und schon wären wir beim klassischsten aller Comedy-Themen angelangt: Bei der Partnersuche, bei furzenden Männern und hässlichen Frauen, bei Netflix und Chillen, was eigentlich Sex haben bedeutet.

Chris Tall spielt gerne auf seine eigene Leibesfülle an

Zwischendurch dürften die Anspielungen auf eigene und fremde Leibesfülle nicht fehlen. Schließlich ist Chris Tall seit Beginn seiner Karriere „der Dicke“. Sein Lebensmotto: „Ich steige ab vom Mofa und geh’ direkt aufs Sofa“. Er stößt beim Training via Laufband auf „so einen Fitness-Nazi“, besinnt sich lieber aufs Dart-Spielen als neuen Lieblingssport, weil er beim Reiten auf Pferden schließlich nicht mithalten kann.

Zur Hochform läuft der Komiker aber im Zusammenspiel mit dem Publikum auf. Er legt die Köder aus und pariert aufs Wort, irgendwas fällt ihm immer ein. „Hast du schon gebumst?“, fragt er einen Teenie mit Zahnspange, eruiert seine Quickie-Chancen bei einer verliebten Maid in Reihe eins und liefert sich mit Zuschauer Josef ein minutenlanges Duell, weil der mit penetranten „Haha!“-Zwischenrufen nervt und partout keine Ruhe geben will.

Ebenfalls interessant für Sie: Die krasse Rückkehr von Erkan und Stefan in Neu-Ulm

„Darf er das?“, diesen Spruch hat Tall zu Beginn seiner Karriere bekannt gemacht, und früh betont, dass er Witze über alles und jeden mache, über Behinderte, Schwule, Schwarze. Die Gags müssten auf Augenhöhe sein, nur darauf komme es an. Er macht einen Rollstuhlfahrer im Saal ausfindig, verleiht dem einen Merchandise-Schlüsselanhänger und dem Zahnspangenträger eine ebensolche Tasse.

Und ein bisschen schwäbisch gelernt hat das Nordlicht mittlerweile auch: Dass er ein „Schofseggl“ sei, hat man ihm nämlich schon erklärt.