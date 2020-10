16:00 Uhr

Corona: Diese Einschränkungen gelten für Besucher der Neu-Ulmer Kreiskliniken

In den Kliniken des Landkreises gelten ab Mittwoch Einschränkungen für Besucher.

Wegen steigender Infektionszahlen gelten ab Mittwoch neue Regeln in den Krankenhäusern im Landkreis Neu-Ulm. Das müssen Besucher und Patienten beachten.

Aufgrund der ansteigenden Infektionszahlen wird die Zahl der Besucher in den Kreiskliniken wieder beschränkt. Das teilte die Kreisspitalstiftung mit. Ab Mittwoch geltenden folgende Regeln:

Der Einlass für Begleitpersonen bei ambulanten Terminen oder stationärer Aufnahme ist nur bei dringender medizinischer Notwendigkeit erlaubt. Die Entscheidung obliegt dem behandelnden Arzt.

Es können nur 15 Personen gleichzeitig als Besucher eingelassen werden.

Jeder Patient benennt einen Angehörigen, der ihn besuchen darf.

Die Besuchszeit ist von 13 bis 19 Uhr und die Besuchsdauer auf 15 Minuten je Besucher beschränkt.

Die Besucher erhalten an der Clearingstelle einen Mund-NasenSchutz und müssen sich die Hände desinfizieren. Sie müssen sich ausweisen und einen Selbstauskunftsbogen mit Fragen zu Krankheitssymptomen und Kontakten zu Covid-19-Verdachtsfällen ausfüllen.

Über Besucherkarten behalten die Mitarbeiter den Überblick, wie viele Besucher sich gleichzeitig in der Klinik aufhalten, und notieren diese mit Namen, Beginn und Ende des Besuchs.

In den Patientenzimmern sollen sowohl die Patienten als auch die Besucher Mund-Nasen-Schutz tragen und einen Mindestabstand von zwei Metern einhalten.

Nach Möglichkeit sollen Mitpatienten das Zimmer verlassen, während der Bettnachbar Besuch empfängt.

Für die Geburtshilfe an der Donauklinik gelten eigene Besuchsregeln

Trotz der wieder eingeschränkten Besucherregelungen sind Besuche auf der Palliativstation und die Begleitung schwerstkranker und sterbender Patienten weiterhin uneingeschränkt möglich. Für die Geburtshilfe an der Donauklinik gelten eigene Besuchsregelungen. Hier darf der Vater des Kindes oder eine Begleitperson weiterhin zur Geburt mit in den Kreißsaal. Die Besuchszeit auf der Wochenstation ist auf zwei Stunden pro Tag beschränkt. Genauere Hinweise dazu finden Bürger auf der Homepage der Donauklinik/Geburtshilfe. Patienten auf den Isolier- bzw. Intensivstationen können bis auf wenige Ausnahmen nicht besucht werden. Die Patienten der geriatrischen Rehabilitation im Gesundheitszentrum Illertissen können zwischen 14 und 19 Uhr besucht werden. Hier ist die Dauer auf eine Stunde täglich begrenzt.

Damit kein Patient, der in die Notaufnahme kommt, in der Besucherschlange wartet, gibt es zwei getrennte Wartebereiche vor der Klinik. Patienten haben an der Clearingstelle immer Vorrang vor Besuchern. (az)

