vor 17 Min.

Corona: Dritter Todesfall in Seniorenheim

297 Infektionen im Landkreis bestätigt

Ein weiterer Bewohner des vom Coronavirus betroffenen Seniorenheims in Ludwigsfeld ist gestorben. Das teilte das Landratsamt am Donnerstag mit.

Damit sind inzwischen drei Bewohner der Einrichtung Senioren-Wohnen, die mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert waren, gestorben. „Wir wünschen den Angehörigen viel Kraft und drücken ihnen unser Beileid aus“, erklärte das Landratsamt. Insgesamt wurden in dem Seniorenheim in Ludwigsfeld 19 Bewohner und 24 Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet. Wie das Landratsamt mitteilte, wurde die Einrichtung Anfang der Woche unter Quarantäne gestellt, nachdem die Infektionen bekannt geworden waren. Nur noch die Mitarbeiter des Seniorenheims, das von der Sozialservice Gesellschaft des BRK mit Sitz in München betrieben wird, und medizinisches Personal dürfen das Haus betreten. Vor den Eingängen wurden Zelte aufgebaut, die als Schleusen dienen.

Die erweiterte Führungsgruppe Katastrophenschutz, in der im Landkreis Neu-Ulm derzeit die Fäden zusammen laufen, hat zuletzt folgende Maßnahmen beschlossen:

Zentrales Kapazitätsmanagement für alle Heime, um Rückverlegungen aus den Kliniken zu deren Entlastung ermöglichen und steuern zu können.

Vorbereitung einer Allgemeinverfügung zur weiteren Beschränkung des Zutritts, der beispielsweise nur noch wenigen, hierzu ernannten „Heimärztinnen und -ärzten“ gewährt wird.

Unterstützung der Heime bei der schnellen und effektiven Einrichtung von Quarantäne- und Isolationsbereichen.

Bis Karfreitag waren im Landkreis Neu-Ulm insgesamt 297 Corona-Fälle bestätigt. Das waren acht mehr als am Tag davor. 21 Patienten wurden klinisch betreut. In Ulm waren es 213 Fälle, im Alb-Donau-Kreis 440.

Nach erfolgreicher Behandlung auf der Intensivstation konnte das Universitätsklinikum Ulm zwei französische Covid-19 Patienten zur weiteren Genesung zurück in ihre Heimat entlassen. Der Gesundheitszustand der beiden Männer hatte sich in den vergangenen Tagen erheblich verbessert. Das Universitätsklinikum Ulm bereitet sich seit mehreren Wochen auf die besondere Krisenlage der Coronavirus-Pandemie vor. So wurden Intensiv- und Beatmungskapazitäten in erheblichem Umfang erweitert, zusätzliche Ressourcen könnten bei Bedarf verfügbar gemacht werden. Aktuell werden am Universitätsklinikum Ulm 30 Corona-Patienten auf Normalstation und 22 auf der Intensivstation versorgt. (az)

