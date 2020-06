vor 45 Min.

Corona-Hygiene-Helfer wird in Ulmer Bank gewalttätig

Hier wurde ein Ulmer Rentner von einem rabiaten Corona-Hygienekontrolleur vor die Türe gesetzt: die Filiale der Deutschen Bank in Ulm am Münsterplatz.

Plus Ein muskelbepackter Corona-Verordnungsüberwacher verletzt einen Rentner in einem Kreditinstitut am Münsterplatz. Die Bank entschuldigt sich, der Ulmer erstattet Anzeige.

Von Oliver Helmstädter

Mit roher Gewalt wurde vergangene Woche ein schwerbehinderter und langjähriger Kunde der Deutschen Bank aus dem Vorraum geführt, weil offenbar der Mitarbeiter einer privaten Sicherheitsfirma maßlos überreagierte. Mit einer Art Polizeigriff drehte die etwa 1,90 Meter große, muskulöse Hygiene-Hilfe dem Rentner den Arm und zerrte ihn gewaltsam aus der Bank auf den Ulmer Münsterplatz. Das Ergebnis: Eine Schulterverletzung – bereits per Kernspintomografie diagnostiziert – und großes Entsetzen darüber, wie ein Bankbesuch zu einer Gewalterfahrung führen kann.

"Typ Türsteher"

Wie es zu dieser „brutalen Handlung“ des Mannes „Typ Türsteher“ kommen konnte, kann sich der Rentner nicht wirklich erklären. Das Opfer ist seit 50 Jahren Kunde der Deutschen Bank und wollte eigentlich nur eine Überweisung tätigen. Die Sicherheitskraft ist eigentlich für die Überwachung der Corona-Hygieneregeln zuständig. Wie vorgeschrieben, habe der Wachmann den Geldautomaten mit Desinfektionsmittel besprüht. Doch offenbar kam zu viel Flüssigkeit aus der Spritzpistole, das Mittel hatte das Gerät völlig durchnässt, sodass keine Überweisung möglich war. „Ich musste den Mann dreimal bitten, die Fläche abzuwischen“, heißt es in der unserer Zeitung vorliegenden Anzeige. Das habe den schwarz gekleideten Riesen offenbar wütend gemacht.

Zu einem Mann am anderen Geldautomaten, der verwundert herübergeschaut hätte, habe der Rentner gesagt: „Aber der hat sie nicht alle.“ Dann sei der vorher schon gereizt wirkende Wachmann „angeschossen“ gekommen und habe behauptet, das Wort „Arschloch“ gehört zu haben. Aus Sicht des Bankkunden ein Witz: Erstens verwende er grundsätzlich solche Worte nicht, zweitens könne er in dieser Situation nicht gehört haben, was der Kunde zu seinem Gerätenachbarn gesagt habe.

Deutsche Bank entschuldigt sich

Der Aufforderung des Sicherheitsmannes die Bank unverzüglich zu verlassen, kam der Kunde nicht nach. Unter Missachtung sämtlicher Corona-Abstandsregeln habe der Wachmann die Transaktion am Automaten abgebrochen, dem verdutzten Rentner die Bankkarte in die Tasche gesteckt und dann seine Brutalität ausgelebt: Unter den Schmerzen des Polizeigriffs wurde der Rentner von dem Kraftpaket aus der Bank gezerrt.

Die tumultartigen Szenen blieben in der Deutschen Bank nicht unbemerkt. Der langjährige Berater erkannte seinen 78-jährigen Kunden und eilte auf den Münsterplatz, wo die etwa 40 Jahre alte Sicherheitskraft inzwischen von dem Rentner abgelassen hatte. Am Aggressor vorbei sei der 78-Jährige dann wieder zurück in die Bank begleitet worden, wo man ihm erst mal ein Glas Wasser reichte. Bei der Deutschen Bank zeigt man sich bestürzt über den Vorfall. Auch der Niederlassungsleiter erkundigte sich persönlich nach dem Befinden des langjährigen Kunden. Auf die Auswahl der Sicherheitsleute habe man keinen Einfluss, heißt es. Den Schichtplan erstelle das Unternehmen selbst. Wie unsere Recherchen ergaben, handelt es sich bei der Sicherheitsfirma nicht um den lokalen Platzhirsch.

Der 78-jährige Ulmer wurde verletzt

Der 78-Jährige fühlt sich durch den Vorfall „tief verletzt“. Eine derartige Gewalterfahrung bei einem Bankbesuch habe er sich nicht vorstellen können. „Ich bin fix und fertig.“ Eine Flasche Wein, die ihm die Deutsche Bank überreichte, könnte das Trauma nicht lindern. Neben Schulterschmerzen leidet der Ulmer durch den Vorfall an akuten Herzrhythmusstörungen. Bei der Ulmer Polizei reichte der vierfache Großvater nun eine Anzeige wegen Körperverletzung ein. Seine Hoffnung: dass derart gewaltbereite Menschen nicht mehr auf arglose Bankkunden losgelassen werden. Eine Konsequenz zog die Deutsche Bank offenbar bereits: Das Desinfektionsmittel aus der Spritzpistole wurde zumindest am vergangenen Freitag nicht mehr eingesetzt.

Auch interessant:





Themen folgen