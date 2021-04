Corona-Inzidenz im Kreis Neu-Ulm jetzt über 200: Was sind die Folgen?

Plus Im Landkreis Neu-Ulm hat die Corona-Inzidenz den nächsten Schwellenwert erreicht. Wie geht es jetzt weiter? Welche Rolle spielt die Bundesnotbremse?

Es ist noch nicht der höchste jemals vermeldete Wert, aber die nächste Schwelle ist nun überschritten: Im Landkreis Neu-Ulm lag die Corona-Inzidenz am Donnerstag, 22. April, nach Angaben des Robert-Koch-Instituts ( RKI) bei 204,3. Wie geht es jetzt weiter? Und welche Auswirkungen hat die angekündigte Bundes-Notbremse?

Vorerst bleibt es bei den derzeit gültigen Regeln, erklärt Kerstin Weidner, Sprecherin des Neu-Ulmer Landratsamtes. Erst, wenn die Inzidenz wieder an drei aufeinanderfolgen Tagen über 200 bleibt, kommt es zu Veränderungen. Die neuen Vorgaben würden somit frühestens ab Sonntag, 25. April, gelten.

Gemäß der aktuellen noch bestehenden Verordnung würde sich dann, wie bereits berichtet, lediglich für den Einzelhandel etwas ändern. Wo bislang das Modell "Click & Meet" möglich ist, also Einkaufen im laden mit vorheriger Terminvereinbarung und einem negativem Test, wäre dann nur noch "Click & Collect" erlaubt.

"Frust" bei den Menschen: Landratsamt Neu-Ulm bittet um Verständnis

Der Bundestag hat über die deutschlandweit einheitliche sogenannte "Bundes-Notbremse" schon entschieden. Am Donnerstag hat die auch der Bundesrat durchgewunken. Da diese aber noch nicht endgültig beschlossen - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier muss noch zustimmtn - und dem Neu-Ulmer Landratsamt damit auch noch keine finale Verordnung vorliegt, sei es nicht möglich, verlässliche Aussagen darüber zu treffen, welche Auswirkungen das auf die Vorgaben im Kreis haben könnte. Neben zum Teil wichtigen Detailfragen sei so beispielsweise auch noch vollkommen unklar, ab wann diese "Bundes-Notbremse" überhaupt gelten würde, so Behördensprecherin Weidner.

Dass diese Unklarheit bei vielen Menschen, die derzeit auch beim Landratsamt anrufen, um mehr über die möglichen neuen Regeln zu erfahren, "Frust" auslösen, könne sie verstehen. Weidner bittet aber auch um Verständnis, dass sie und ihre Kollegen - beispielsweise vom Gewerbeamt - derzeit nicht mehr sagen können.

Welche Auswirkungen hat die "Bundes-Notbremse" auf den Landkreis Neu-Um?

Bei der "Bundes-Notbremse" sieht vor, dass bei Kreisen und Städten ab einer Inzidenz von über 100 neue Regeln gelten würden. Zum Teil bestehen die Regeln aber in Bayern und damit auch im Landkreis Neu-Ulm schon. So zum Beispiel die nächtliche Ausgangsbeschränkung ab 22 Uhr. Neu wäre hingegen, dass bis 24 Uhr Spaziergänge und Joggen alleine erlaubt sind.

Landratssprecherin Kerstin Weidner gibt jedoch zu bedenken, dass offensichtlich der Freistaat auch die Möglichkeit habe, die bundesweit beschlossenen Maßnahmen strikter zu fassen nach dem Motto: "Strenger geht immer". Ob dies aber tatsächlich so kommt, ist unklar.

Im Bereich Schule sieht das ähnlich aus. Hier sieht die "Bundes-Notbremse" eine Veränderung ab einer Inzidenz von 165 vor. Schülerinnen und Schüler müssten sich dann wieder auf Homeschooling einstellen. Präsenzunterricht werde dann gestoppt. Ausnahmen für Abschlussklassen sollen aber möglich bleiben. Welche Klassen aber damit gemeint sind, ist unklar.

Bei den Kontaktbeschränkungen bleibt die Situation unverändert

Bei den Kontaktbeschränkungen würde die Situation hingegen unverändert bleiben. Ab einer 100er-Schwelle dürfte sich höchstens ein Haushalt mit einer weiteren Person treffen, wobei Kinder bis 14 Jahre ausgenommen sind.

Beim Einzelhandel würden die Vorgaben bei einer Inzidenz ab 100 ebenfalls gleich bleiben: Läden dürften Kunden dann nur noch empfangen, wenn diese einen negativen Corona-Test vorlegen und einen Termin gebucht haben. Sprich: Das Modell "Click & Meet" würde gelten. Jedoch würde - anders als es jetzt im Landkreis Neu-Ulm droht - der Schritt zu "Click & Collect" laut der geplanten "Bundes-Notbremse" schon bei einer Inzidenz ab 150 gelten, sodass nur noch das Abholen bestellter Waren möglich ist. Hier wäre die bundesweite, weil strengere Vorgabe dann maßgebend - anders bei den Ausgangsbeschränkungen.

So ist die Corona-Lage rund um den Landkreis Neu-Ulm

Die am Donnerstag, 22. April, vom RKI gemeldete Corona-Inzidenz im Landkreis Neu-Ulm von 204,3 nähert sich nach und nach dem jemals im Kreis vermeldeten Spitzenwert. Dieser war laut RKI kurz vor Weihnachten: Am 14. Dezember lag die Zahl der Neuinfektionen binnen einer Woche pro 100.000 Einwohner bei 239,7. Rund dem Kreis Neu-Ulm meldete das RKI am Donnerstag folgende Werte:

Stadt Ulm : 204,3

: 204,3 Alb-Donau-Kreis : 194,8

: 194,8 Landkreis Biberach : 194,3

: 194,3 Landkreis Unterallgäu : 211,9

: 211,9 Landkreis Günzburg : 266,1

