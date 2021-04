Corona-Inzidenz im Kreis Neu-Ulm über 100: Welche Regeln gelten ab Montag?

Plus Ab Montag gelten in Bayern ohnehin schon neue Corona-Regeln. Im Kreis Neu-Ulm könnte sich die Lage aufgrund der erhöhten Inzidenz verschärfen. Ein Überblick.

Noch Mitte der Woche schaute man verwundert auf das Dashboard des Robert-Koch-Instituts ( RKI): Für den Landkreis Neu-Ulm war die Corona-Inzidenz überraschend auf 68,5 gesunken. War die dritte Welle also schon wieder vorbei? Offensichtlich nicht. Denn in wenigen Tagen schon sind die Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche schier sprunghaft angestiegen. Am Freitag, 9. April, lag die Inzidenz sogar wieder knapp über dem Schwellenwert von 100. Welche Folgen hat das?

Vorerst noch keine, wie Madeleine Bestler-Kraus, Sprecherin des Neu-Ulmer Landratsamtes auf Anfrage erklärt. Wie bereits vergangene Woche, also die Inzidenz im Kreisgebiet schon einmal über die 100 geklettert war, muss der Wert drei Tage in Folge darüber liegen. Erst dann erfolgen weitere Schritte.

Bleibt die Corona-Inzidenz in Kreis Neu-Ulm über 100, gilt "Unverzüglichkeit"

Hält die aktuelle Entwicklung jedoch an, könnten bereits am Montag, 12. April, die neuen Regeln für Inzidenzwerte über 100 gelten. In Bayern spricht man dann von einer "Notbremse". Weil eine sogenannte "Unverzüglichkeit" gegeben sei, würden diese sofort und unmittelbar in Kraft treten. Im Kern sind das unter anderem folgende:

Private Treffen eines Haushalt sind nur noch mit einer weiteren Person erlaubt. Kinder im Alter unter 14 Jahren werden nicht mitgezählt.

eines Haushalt sind nur noch mit einer weiteren Person erlaubt. Kinder im Alter unter 14 Jahren werden nicht mitgezählt. Nächtliche Ausgangssperre: Das Verlassen des Haushalts ist zwischen 22 bis 5 Uhr nur noch mit triftigem Grund möglich.

Als triftiger Grund gilt dann zum Beispiel:

berufliche Tätigkeiten

das Versorgen pflegebedürftiger Personen oder Tiere

medizinische Termine

die Begleitung Sterbender

etc.

Auch für Schulen könnte sich im Kreis Neu-Ulm sodann ab Montag wieder etwas ändern. Bleiben die Inzidenz-Werte über das Wochenende über 100 findet in fast allen Klassen wieder nur noch digitaler Distanzunterricht statt. Davon ausgenommen wären Abschlussklassen sowie die Q11 am Gymnasium. Dazu zählen auch die vierten Klassen der Grundschulen. Unabhängig davon, ob die Inzidenz im Kreis Neu-Ulm über dem Schwellenwert von 100 bleibt, sind für eine Teilnahme am Präsenzunterreicht zwei wöchentliche Tests für Schüler, Lehrer und weitere Personal an Schulen Pflicht.

Für die Bereiche wie Theater, Kino und Gastronomie rücken erhoffte Öffnungen weiter in die Ferne. Sie bleiben, wie bereits berichtet, geschlossen. Restaurants aber können weiterhin Essen ausliefern.

Corona-Inzidenz im Kreis Neu-Ulm: Folgen für Einzelhandel noch unklar

Im Einzelhandel sei die Situation noch nicht ganz erklärt, so Bestler-Kraus am Vormittag im Gespräch mit unserer Redaktion. Hier sollen aber im Laufe des Freitags noch Informationen folgen.

Im Raum steht, dass ab Montag trotz einer Inzidenz über 100 an drei Tagen in Folge im Einzelhandel auch das Modell "Click & Meet" - also Einkaufen unter vorheriger Terminvereinbarung - möglich sein könnte. Voraussetzung wäre: Der Kunde macht einen Termin aus, gibt seine Daten an und kann einen negativen Selbsttest vorweisen, der nicht älter als 24 Stunden ist. Diese Regeln würden dann auch für Bau- und Gartenmärkte gelten.

Körpernahe Dienstleister wie zum Beispiel Friseure dürften weiterhin geöffnet haben, sofern auch hier zuvor ein Termin vereinbart wurde.

Sport wäre nur noch mit dem eigenen Hausstand sowie einer weiteren Person erlaubt. Auch hier werden Kinder unter 14 Jahren nicht mitgezählt. Kindergruppen, die jetzt noch kontaktfrei trainieren dürfen, wären bei einer "stabilen Inzidenz" über 100 auch nicht mehr erlaubt. Mannschaftssport bleibt untersagt.

So ist die Corona-Lage rund um den Landkreis Neu-Ulm

Rund um den Landkreis Neu-Ulm hat das RKI am Freitag, 9. April, folgende Corona-Inzidenzen gemeldet:

Stadt Ulm : 130,1

: 130,1 Alb-Donau-Kreis : 120,8

: 120,8 Landkreis Biberach : 110,3

: 110,3 Landkreis Günzburg : 89,7

: 89,7 Landkreis Unterallgäu : 176,1

