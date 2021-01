vor 49 Min.

Corona-Krise: Wie viel Geld bekommt die Kultur in Neu-Ulm?

Neu-Ulms Kulturbudget 2021: Das Edwin-Scharff-Museum spart am Budget für Veranstaltungen. Denn Ausstellungen ausfallen zu lassen? Für die Museumschefin Helga Gutbrod keine Option.

Plus Die Stadt Neu-Ulm verhandelt ihr Budget für Kultur im Jahr 2021. Die Herausforderung: Kräftig kürzen – ohne das Kulturleben der Stadt zu zerstören.

Von Veronika Lintner

Das Dezernat 4 der Stadt Neu-Ulm ist zuständig für Lebensbereiche, die Corona mächtig ins Wanken gebracht, oder ganz auf Eis gelegt hat: Bildung, Kultur, Sport, Soziales. Jetzt hat sich der Stadtrats-Ausschuss für diesen Fachbereich noch einmal intensiv mit dem Haushalt für 2021 befasst. Wie viel Spielraum bleibt für Kultur in diesem Jahr, in diesem Budget?

Steuereinnahmen sinken, Wirtschaft schwächelt, Zukunft ungewiss. Deshalb sind – so bewerten es die Planungsgruppen, die den Haushalt entworfen haben – Kürzungen dringend nötig. „Eine harte Haushaltsrunde“ kündigt Ralph Seiffert zu Beginn der Sitzung an. „Wir müssen sehen, wie wir 2021 mit weniger Mitteln dasselbe Spektrum abdecken können.“

Seiffert, der das Dezernat 4 leitet, formuliert dabei ein Ziel: Neu-Ulm muss auch in der Krise viel mehr sein als eine „Schlafstadt“, ein Arbeitsort neben Ulm. Stadtkultur bezeichnet Seiffert als einen weichen, aber eben wichtigen Standortfaktor, den Neu-Ulm 2021 am Leben halten muss. Nur eben „auf kleiner Flamme“.

Der Spielraum für Kultur in Neu-Ulm ist 2021 klein

Dabei ist ein Großteil des Budgets für Bildung, Kultur, Sport und Soziales schon verplant, mit festen, fixen Posten: 40 Prozent für Personalkosten, 50 Prozent für weitere Verträge und Verpflichtungen. Bleiben zehn Prozent – eine „geringe freie Verfügungsmasse“, sagt Seiffert. Vom Dezernats-Budget, rund 6.000.000 Euro, müsse die Stadt 2021 etwa 20 Prozent absparen.

Die Verwaltung schrumpft diesen Bereich damit an eine Grenze heran – die sie aber nicht überschreiten möchte. „Strukturen werden mit diesem Plan nicht zerschlagen“, sagt Seiffert. Das sei für ihn die Grundlage des Haushalts, der zur Debatte steht. Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger ergänzt: „Das ist ein Haushaltsentwurf, mit dem ich durchaus guten Gewissens in die Diskussion gehen kann.“

Mareike Kuch, Leiterin der Abteilung Bildung und Kultur, blickt noch einmal zurück: „2020 war ein trauriges Jahr.“ Kleine Formate wie die „Kultur in der Caponniere“ oder „Literatur unter Bäumen“ konnte die Kulturabteilung aber auf die Beine stellen – und das möchte die Stadt, so Kuch, auch nicht aufgeben. Die Verwaltung baut darauf, dass ab dem Frühsommer wieder Musik, Kunst, Literatur in der Öffentlichkeit stattfinden können. Kuch betont, dass solche Feste und Kulturreihen eine Plattform für regionale Künstler bieten, die unter der Krise leiden.

Auf Formate wie die „Literatur unter Bäumen“ baut die Kultur-Abteilung der Stadt Neu-Ulm auch im Jahr 2021. Bild: Alexander Kaya

Theater Neu-Ulm, Edwin-Scharff-Museum und Literatur unter Bäumen

Der Rückzug der Kultur aus dem öffentlichen Leben, sofern es überhaupt stattfindet, ist spür-, hör- und sichtbar. Museen, Theater, Bühnen? Nur verschlossene Türen. Die Lage lässt sich aber auch in Zahlen fassen. Das Theater Neu-Ulm konnte ab 2019 mit einer Unterstützung von 160.000 Euro im Jahr rechnen, so viel wollte die Stadt investieren. Nun hat die Verwaltung diese Summe für 2021 auf 144.000 Euro gekürzt. Das Topolino Figurentheater wiederum, das Kindern und Familien Unterhaltung bietet, hatte für 2021 einen Zuschuss von 23.000 Euro beantragt. Auf der Agenda stand eine große Neustrukturierung des Theaters. Die Verwaltung hat diesen Betrag nun auf 18.400 Euro gekürzt.

Das Herz des Edwin-Scharff-Museums bilden Ausstellungen, im Kunst- und im Kindermuseum. Aushängeschild sind aber auch die Museumsfeste, Führungen und literarischen Rundgänge, Ferienangebote. Dieses bunte Drumherum kam 2020, im Frühjahr und dann ab dem Herbst, zum Stillstand. Rund 20.000 Euro spart das Museum 2021, im Vergleich zum Vorjahr, ein. Es kürzt sein Budget für Veranstaltungen. Museums-Chefin Helga Gutbrod erklärt, dass dieser Schritt schmerzt, aber: „Wir können nicht einfach eine Ausstellung weglassen.“

Die Stadtbücherei Neu-Ulm sortiert aus, die Musikschule muss sparen

Der Stadtbücherei Neu-Ulm steht 2021 ein großer Umzug bevor, vom alten LEW-Gebäude in die Räume der ehemaligen Fachhochschule im Vorfeld. Eine Übergangslösung, bis das neue Gebäude am Heiner-Metzger-Platz steht. Außerdem möchte die Bücherei ein neues digitales System zur Ausleihe einführen – eine moderne Cloud-Lösung. Zuschüsse erhält die Bücherei aus einem Programm der bayerischen Staatsbibliothek, für das Projekt „Medien zur Förderung der Lese- und Medienkompetenz.“ Mit einem Medienetat von einem Euro pro Einwohner, kann die Stadt Neu-Ulm außerdem weitere Fördermittel beantragen.

In der Musikschule könnte es knapp werden 2021, zumindest für das Budget für besondere Projekte für ältere Menschen. Bild: Alexander Kaya

Die Musikschule der Stadt hofft auf den Herbst, denn da plant sie eine Musical-Revue mit dem Titel „Sternstunden“. Doch der Unterrichtsalltag ist kompliziert: Kooperationen mit Grundschulen, Kindergärten und Kitas bleiben schwierig bis unmöglich. Ihre Lehrer möchte die Musikschule im Bereich der Geragogik, der musikalischen Bildung für ältere Menschen, weiterbilden. Ob aber die Mittel reichen, um 2021 tatsächlich so einen Unterricht anbieten zu können, erscheint dem Schulleiter Matthias Haacke fraglich.

Der Ausschuss stimmte am Ende den Haushaltsentwurf einstimmig zu.

