vor 27 Min.

Corona-Patient aus Göppingen war in Neu-Ulm im Kino

Ein am Coronavirus erkrankter Mann war in Neu-Ulm im Kino. Der Mann litt erst an Husten, dann an Fieber.

Der 25-Jährige Mann aus dem Landkreis Göppingen, der am Coronavirus erkrankt ist, war in Neu-Ulm im Kino. Das sagte der baden-württembergische Gesundheitsminister Manne Lucha am Mittwoch bei einer Pressekonferenz. Der Mann sei von 17. bis 21. Februar mit Freundin in Mailand gewesen.

Am Sonntag habe er Husten gehabt, am Montag Fieber. Am Dienstag habe er Kontakt zum Gesundheitsamt in Göppingen gehabt. Dort sei ein Abstrich gemacht worden. Die Auswertung habe ergeben, dass der Mann am Coronavirus erkrankt ist. Sie aus Tübingen stammende Freundin weise leichte Symptome auf, sie werde in Tübingen stationär behandelt.

Das Landratsamt Neu-Ulm hat eine Stellungnahme angekündigt.

Mehr in Kürze auf nuz.de. (az)

