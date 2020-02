13:36 Uhr

Corona-Patient besuchte Kino in Neu-Ulm: Besucher sollen auf Symptome achten

26.02.2020, Baden-Württemberg, Göppingen: An der Klinik am Eichert in Göppingen wurde der erste Coronakranke in Baden-Württemberg bestätigt.

Ein Coronavirus-Patient aus Baden-Württemberg war in Neu-Ulm im Kino, kurz darauf wurde er krank. Das Landratsamt wendet sich nun mit einem Aufruf an die Öffentlichkeit.

Das Landratsamt Neu-Ulm hat sich mit einer Mitteilung an die Öffentlichkeit gewandt, nachdem bekannt wurde, dass der 24-jährige Corona-Patient aus dem Landkreis Göppingen kurz vor seiner Erkrankung das Kino in Neu-Ulm besucht hat.

Wie das Gesundheitsamt am Mittwochnachmittag mitteilte, hatte der Mann vergangenen Samstagabend (22. Februar) den Film "Bad Boys" im Dietrich-Theater gesehen. Am Sonntag zeigte er erste Symptome der Viruserkrankung. Die 20-Uhr-Vorstellung in Saal 8 besuchten laut den Behörden 137 weitere Personen.

Das Gesundheitsamt bittet diese nun, in den nächsten zehn Tagen auf Krankheitssymptome wie Fieber, Husten oder Schnupfen zu achten. "Treten diese auf, müssen sie alle nicht notwendigen Kontakte zu anderen Personen minimieren und telefonisch ihren Hausarzt und das für ihren Wohnort zuständige Gesundheitsamt kontaktieren und auf den Filmbesuch hinweisen", heißt es in der Mitteilung.

Der Infizierte besuchte eine Kinovorstellung im Dietrich Theater in Neu-Ulm. Bild: Alexander Kaya





Die Möglichkeit einer Ansteckung mit dem neuartigen Coronavirus besteht laut Landratsamt für Personen, die mindestens 15 Minuten in Gesicht-zu-Gesicht-Kontakt mit dem Erkrankten waren. Der Personenkreis, auf den dies zutrifft, lässt sich im Nachhinein nicht näher abgrenzen. Bekannt ist, dass der Mann in Sitzreihe 2 auf Platz 13 saß.

Zwei weitere Coronavirus-Infektionen in Baden-Württemberg

Wie der baden-württembergische Gesundheitsminister Manne Lucha am Mittwoch bei einer Pressekonferenz mitteilte, war der Mann aus dem Landkreis Göppingen von 17. bis 21. Februar mit seiner Freundin in Mailand gewesen. Am Samstag besuchte er das Kino in Neu-Ulm. Am Sonntag habe er Husten gehabt, am Montag Fieber. Am Dienstag habe er dann Kontakt zum Gesundheitsamt in Göppingen gesucht. Dort sei ein Abstrich gemacht worden. Die Auswertung habe ergeben, dass der Mann am Coronavirus erkrankt ist. Dem Patienten gehe es jedoch gut, sagte Stefan Brockmann , der Leiter des LGA-Kompetenzzentrums Gesundheitsschutz am Mittwoch.

Der Fall aus dem Kreis Göppingen ist einer von inzwischen drei bestätigten Erkrankungen in Baden-Württemberg. Wie am Mittwochnachmittag bekannt wurde, haben sich auch die Reisebegleiterin und deren Vater mit dem Virus infiziert. Einzelheiten wollte das behandelnde Universitätsklinikum Tübingen auf einer Pressekonferenz am Nachmittag (16.30 Uhr) mitteilen. (drs)

