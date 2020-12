18:30 Uhr

Corona-Rebell Müller: Jetzt haben die Behörden den Ulmer Drogeriekönig im Blick

Dass der Ulmer Milliardär Erwin Müller sein Kaufhaus in der Ulmer Fußgängerzone auch in Zeiten von Corona-Verordnungen öffnen darf, entschied das Verwaltungsgericht Sigmaringen bereits im Frühjahr. Im Kreis Neu-Ulm ist die Lage anders. Nachdem in anderen bayerischen Städten Teile von Müller-Filialen geschlossen wurden, prüft das Landratsamt in Neu-Ulm nun die Lage.

Plus Im Kreis Neu-Ulm wird überprüft, ob die Öffnung von Spielwaren- und Haushaltsabteilung mit der Corona-Verordnung vereinbar ist. In Ulm ist das Thema wohl erledigt.

Von Oliver Helmstädter

Wir befinden uns im Jahre 2020 nach Christus. In ganz Deutschland sind die Spielwarengeschäfte wegen Corona geschlossen. Ganz Deutschland? Nein! Eine von einem unbeugsamen Händler geführte Kette hört nicht auf, den Corona-Verordnungen Widerstand zu leisten. Und das Leben ist nicht leicht für die anderen Händler, die sehen, wie Müller vor ihren Augen in Ulm, Neu-Ulm, Illertissen und Senden mit Lego, Puzzle und Co. Umsätze macht.

Doch die Luft für den Konzern des Ulmer Milliardärs Erwin Müller wird dünner. Die Behörden wollen offenbar nicht länger zuschauen, wie sie an der Nase herum geführt werden. Beispiel Nördlingen: Das dortige Landratsamt teilte mit, dass die Verantwortlichen der Müller-Markt-Filiale in Nördlingen angewiesen wurden, Abteilungen, welche nicht typisch für eine Drogerie sind – wie etwa Multimedia oder Spielwaren – für die Kunden zu schließen. Auch im Kreis Neu-Ulm werde eine Schließung geprüft.

Erlaubte Sortimente in eigenen gut abgrenzbaren Abteilungen bei Müller?

Mischbetriebe des Einzelhandels können nach Auskunft des Landratsamts öffnen, wenn der Schwerpunkt ihrer Tätigkeit – mehr als 50 Prozent – im erlaubten Bereich liegt. Es sei erlaubt, dann auch die übrigen Bereiche öffnen. Bei Mischbetrieben, bei denen der Schwerpunkt ihrer Tätigkeit im nicht erlaubten Bereich liegt, kann ausschließlich der erlaubte Teil weiter erfolgen.

Bei großflächigen Drogeriemärkten gelte diese Mischbetriebsregelung des Einzelhandels allerdings nicht, wenn nicht erlaubte Sortimente in eigenen gut abgrenzbaren Abteilungen des Betriebs angeboten werden. Diese Abteilungen wären zu schließen. Was etwa im Fall der Filialen von Senden oder Illertissen denkbar wäre. Als gut abgrenzbare Abteilungen definiert das Landratsamt etwa ein eigenes Stockwerk oder zusammenhängende, gut abgrenzbare größere Flächen von mindestens 300 Quadratmetern Fläche. „Wir sind derzeit in Kontakt mit der Firma Müller, um für die einzelnen Märkte im Landkreis abzuklären, welche Regelung im Einzelfall einschlägig ist und ob gegebenenfalls Abteilungen abgesperrt werden müssen“, sagt Sybille Herzog, die beim Landratsamt Neu-Ulm für das Gewerbeamt tätig ist.

In Ulm ist Müller der Magnet in der Hirschstraße

Noch augenfälliger als im Kreis Neu-Ulm wird die Problematik in der Ulmer Fußgängerzone. Das Müller-Kaufhaus in der Hirschstraße ist zum Magneten für Last-Minute-Weihnachtsgeschenke-Shopper geworden: Raclette-Grills werden genauso verkauft wie Kaffeemaschinen und Spielwaren. Das Kaufhaus war am Dienstag ziemlich voll.

Angesichts der aktuellen Infektionslage nicht mehr vertretbar, bezeichnete die Landesregierung die Gruppenbildung im öffentlichen Raum, weswegen der Einzelhandel weitgehend geschlossen wurde. Man muss kein Virologe sein, um zu sehen, dass das Weihnachtsshopping in der Müller-Filiale diesem Ziel zuwider läuft.

Müller im Recht

Doch Müller ist im Recht. Wie Ordnungsamtschef Rainer Türke sagt, sei erst jüngst vom Städtetag erneut das Urteil des Verwaltungsgerichts in Sigmaringen verschickt worden, dass Müller bestätigt hatte. Doch bei den Ulmer Händlern brodelt es, doch die wenigsten möchten Müller, der auch als Immobilienbesitzer großen Einfluss hat, offen kritisieren. Einer der wenigen: Der Ulmer Spielwarenhändler Jürgen Gänßlen, der Müller mangelnde Solidarität bei der Bekämpfung einer gefährlichen Pandemie vorwirft. Hinter vorgehaltener Hand ist bei anderen die Rede von Wischi-Waschi-Regelungen des Landes, die Müller knallhart ausnutze. Der Tenor: Der macht den Umsatz des Jahres und wir schauen in die Röhre.

Douglas verzichtete im Gegensatz zu Müller

Die auch in Ulm vertretene Parfümeriekette Douglas wollte etwa mit Verweis auf ihr Drogeriesegment knapp ein Viertel ihrer 450 Filialen offen halten — und ist dann nach einer Welle öffentlicher Empörung zurückgerudert. Für viele Menschen sei die Entscheidung, einige Filialen mit Drogeriesortimenten trotz Lockdown zu öffnen, nicht nachvollziehbar gewesen, teilte das Unternehmen mit.

Eine Müller-Sprecherin äußert sich auf Nachfrage unserer Zeitung so: „Wir handeln nach dem vorgeschriebenen Schwerpunktprinzip.“ Dort heißt es: Kein Verbot, wenn der erlaubte Sortimentsteil überwiegt. Diese Betriebe sollen alle Sortimente vertreiben können, die sie gewöhnlich auch verkaufen. Häuser, die dieses Schwerpunktprinzip nicht erfüllen, schließen Teilsortimente, entsprechend der behördlichen Anordnungen. Diese könnten von Ort zu Ort unterschiedlich sein.

Umsätze lieber in Ulm bei Müller als zu Amazon-Chef Jeff Bezoz nach Seattle?

Eher diplomatisch gibt sich die Ulmer Citymanagerin Sandra Walter. Sie könne aber verstehen, dass sich in Sachen Müller schnell ein Gefühl von Ungerechtigkeit einstellt. Josef Röll, der Referent für Einzelhandel der IHK Ulm, sieht ein Problem in kurzfristigen Änderungen der Regeln. Ein möglicherweise entscheidender Zusatz, sei in der Verordnung erst nachträglich ergänzt worden. Nämlich dies: Geschäfte mit Mischsortiment wie Müller dürfen alle Waren verkaufen, wenn die Produkte für den täglichen Bedarf überwiegen. Sollte das Sortiment der verbotenen Artikel überwiegen, dürfe das Geschäft mit einer räumlichen Abtrennung lediglich die Artikel des täglichen Bedarfs verkaufen. Mal unabhängig von Themen wie Infektionsschutz ist es Röll lieber, dass die Umsätze zu Erwin Müller nach Ulm fließen, statt zu Amazon-Chef Jeff Bezoz nach Seattle. Denn Röll ist sicher: Der Aderlass der Innenstädte ist kaum mehr aufzuhalten. Durch Corona ins Internet abgewandertes Kaufverhalten komme nicht zurück.

