vor 53 Min.

Corona in Neu-Ulmer Kita: Eltern müssen tagelang auf Testergebnisse warten

Plus Ein Corona-Fall in Neu-Ulm bringt Eltern in Nöte. Denn trotz abgelaufener Quarantäne dürfen ihre Kinder nur mit negativem Testergebnis zurück in die Kita – doch das dauert.

Von Michael Ruddigkeit

Mehrere Eltern von Kindern, die eine Neu-Ulmer Kita besuchen, haben in den vergangenen Tagen eine nervenaufreibende Zeit erlebt. 22 Kinder mussten in Quarantäne, weil eine Erzieherin der Einrichtung positiv auf Covid-19 getestet worden war. Am Mittwoch ging die Quarantäne der Kleinen zu Ende, ab Donnerstag sollten sie wieder in die Kita. Doch die Eltern warteten tagelang vergeblich auf die Testergebnisse aus dem Gesundheitsamt. Und ohne negatives Testergebnis dürfen die Kinder nicht zurück in die Kita, wie ihnen die Einrichtung mitteilte.

Ein betroffener Vater ärgert sich darüber, dass die Eltern so lange im Ungewissen gelassen wurden

Einer der betroffenen Väter ist der Neu-Ulmer Stadtrat Karl-Martin Wöhner, dessen dreijähriger Sohn das Evangelische Kinderhaus Andreas am See in Ludwigsfeld besucht. Er ärgert sich darüber, dass die Eltern so lange im Ungewissen gelassen wurden. „Da war auf jeden Fall Verunsicherung da“, sagte er. „Man ist ja beunruhigt und fragt sich die ganze Zeit: Hat sich das Kind angesteckt oder nicht?“

Das Testergebnis erreicht die Eltern auf den letzten Drücker

Die Kinder seien am Mittwoch, 2. Dezember, im mobilen Testzentrum beim Landratsamt in Neu-Ulm getestet worden. Ab da begann für die Eltern das bange Warten. Doch Tag um Tag verging, ohne dass eine Nachricht aus dem Gesundheitsamt eintrudelte. Dafür bekamen die Eltern am Dienstag dieser Woche die Mitteilung, dass sie für ihre Kinder ein negatives Testergebnis vorlegen müssen. Wöhner wandte sich ans Landratsamt und einige Telefonate und E-Mails später konnten er und seine Frau aufatmen: Das Kind ist gesund und darf wieder in die Kita. Das Testergebnis kam am Mittwochmittag – sozusagen auf den letzten Drücker.

Bei aller Erleichterung hat Wöhner den Eindruck, dass es im Gesundheitsamt gerade drunter und drüber geht. Auch wundert er sich, dass von der Behörde tagelang gar keine Nachricht kam. Die Eltern seien lediglich per WhatsApp von der Kindergartenleitung informiert worden.

Das Landratsamt Neu-Ulm bittet um Verständnis für die Verzögerungen

Das Landratsamt Neu-Ulm verweist auf die aktuelle dynamische Corona-Lage und die regelmäßigen Neuerungen bei den Verordnungen, mit denen es die Mitarbeiter des Gesundheitsamtes derzeit zu tun haben: „Deshalb ist die Arbeitsbelastung im Moment entsprechend hoch und der Fokus auf bestätigte Fälle gerichtet“, teilte Pressesprecherin Kerstin Weidner auf Anfrage mit. Aufgrund der hohen Anzahl an Tests sowie der notwendigen Bearbeitungszeiten und Übermittlungszeiten der Ergebnisse (über die Labore, Bearbeitung der Ergebnisse und Postversand) dauere es zudem im Moment leider einige Tage, bis alle Betroffenen ihre Testergebnisse erhalten. „Wir bedauern, dass es im Moment zu derartigen Verzögerungen kommt und bitten um Verständnis, dass wir die sogenannten Indexfälle, also positiv getestete Personen, mit vordringlicher Priorität bearbeiten“, so Weidner. „Anders können wir die Vielzahl an neuen Fällen leider nicht bewältigen.“

Positiv bestätigte Fälle werden vom Gesundheitsamt Neu-Ulm benachrichtigt

Positiv bestätigte Fälle würden telefonisch vom Gesundheitsamt kontaktiert. Sollte deshalb die angegebene Quarantänezeit für Kontaktpersonen der Kategorie 1 auslaufen, bevor ein Testergebnis eingegangen ist, und die betroffene Person während der Isolation keine Symptome entwickelt haben, sei die häusliche Isolierung beendet.

Das steht im Rahmenhygieneplan des zuständigen Ministeriums

Laut Rahmenhygieneplan des bayerischen Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales müssen die Eltern auf Verlangen der Einrichtungsleitung eine schriftliche Bestätigung über die Symptomfreiheit von mindestens 48 Stunden vorlegen. Das Formular dürfen die Eltern selbst ausfüllen und damit die Symptomfreiheit bestätigen. Die Vorlage eines negativen Testergebnisses oder eines ärztlichen Attests ist laut Plan nicht erforderlich.

Eltern der Neu-Ulmer Kita wurden per WhatsApp informiert

Im Fall der Neu-Ulmer Kita entschied der Träger jedoch anders. In der WhatsApp-Nachricht der Kita-Leitung an die Eltern hieß es: „Auf Anordnung des Trägers ist der Besuch des Kindergartens nur mit Vorlage eines negativen Testergebnisses erlaubt. Bitte bringen Sie dieses am 1. Kindergartentag mit. Kindern, die nicht getestet wurden, ist das Betreten der Einrichtung ausdrücklich untersagt.“ Deshalb warteten die Eltern so dringend auf eine Nachricht vom Gesundheitsamt.

Lesen Sie auch:

Themen folgen