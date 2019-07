vor 53 Min.

CubaBoarisch 2.0 in Senden: Salsa in der Lederhose

Die Gruppe CubaBoarisch 2.0 zeigt im Bürgerhaus Senden, dass sich Bayern und Kuba musikalisch näher sind als gedacht. Auch getanzt wird - allerdings erst nach einem Versprechen der Band.

Von Ralph Manhalter

Musik ist verbindet die Völker. Diese Feststellung gleicht einem alten Hut, auch wenn man sich dessen, angesichts aktueller Aus- und Abgrenzungen, viel öfter bewusst werden sollte. Musik wirkt gar über Kontinente hinweg, die Ozeane ignorierend. Scheinbare mentale Gegensätze lassen sich verbinden, heben sich auf, so wie beispielsweise Bayern und Kuba. Was auf den ersten Blick – pardon – Ton grotesk anmuten vermag, wurde von der Band CubaBoarisch 2.0 bei seinem Konzert in Senden eindrucksvoll unterstrichen.

Im Rahmen des Iller-Musik-Festivals gastierte das Sextett im Bürgerhaus. Schon allein die Optik verriet den anvisierten Brückenschlag zwischen Chiemsee und Karibik: Zu den Bongos gesellte sich auch eine Bauchtrommel, natürlich demonstrativ mit dem bayerischen Staatswappen dekoriert. Eine Mischung aus Defiliermarsch und lateinamerikanischen Rhythmen. Sehr schnell erkannte der Zuhörer, dass der Grundtypus beider Musikrichtungen gar nicht so verschieden ist. Das bewiesen die geschmeidigen Wechsel von alpenländischer zu mittelamerikanischer Volksmusik und zurück. Nicht die Frequenz änderte sich, lediglich die Sprache.

Fünf Männer musizieren bei CubaBoarisch 2.0 - und eine Frau

Die Idee ist nicht neu. Bereits Anfang des letzten Jahrzehnts hatte sich eine entsprechende Formation gegründet. Aus den „CubaBoarischen“ entstand unter Führung des einstigen Bandmitglieds Leo Meixner die heutige Gruppierung. Fünf begeistert musizierende Männer und eine junge Frau. Letztere steht für das karibische Element. Stimmgewaltig, was die Kubanerin Yinet Rojas Cardona auf die Bühne zauberte. Egal ob im Solo „Havanna“ oder im Liebesduett mit Meixner. Die Melodien reißen mit, stecken an. Schon bald wird geklatscht, gewippt. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis sich die Ersten erheben und zu tanzen beginnen. Allerdings dauert es fast bis zum Schluss des ersten Teils, bis die Tanzfläche ihrer Funktion gerecht wird. Vielleicht half auch das Versprechen Meixners, den Mutigen die aktuelle CD der Band zu spenden. Dabei sind es gerade diese Rhythmen, der schnelle Wechsel von Salsa zu Rumba, dann wieder ein Hauch Oberkrainer und zurück zu Samba, der die Fans fiebrig zappeln lässt. Schnell ein Schunkellied („Schwiegermutter tanz mit mir“) eingespielt und die Hemmungen waren fast beseitigt.

Rührend anzusehen, wie sich das zumeist nicht mehr ganz so junge Publikum erhob und sich mit verklärten Augen im Takt wiegte. „Auf der Alm“ im Samba-Rhythmus. So mag Milchgeben auch den Kühen Freude bereiten. Dabei reichte das Repertoire durchaus von fröhlichen bis zu nachdenklichen, gar schwerfälligen Liedern. Hört man da die EAV heraus? Oder einen bekannten Alpenrocker? Aber bevor hierüber Gewissheit herrschte, befanden sich die Musiker schon wieder unter Palmen am karibischen Meer. Wenn das Ziel der Musik ist, glücklich zu machen, dann hat CubaBoarisch 2.0 das in Senden dieses Ziel mit Bravour gemeistert.

Das Iller-Musik-Festival läuft bis 14. Juli. Morgen, Samstag, 6. Juli, um 18 Uhr gibt es böhmische Blasmusik am Schützenheim Vöhringen.