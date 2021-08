Einbrüche und eine Vergewaltigung: Polizei bittet zur DNA-Reihentestung

Nach Einbrüchen und einer Vergewaltigung in Blaubeuren bitten Polizei und Staatsanwaltschaft Hunderte Männer in Blaubeuren, eine DNA-Probe abzugeben.

Nach mehreren Straftaten in Blaubeuren, die sich allesamt Ende 2020 ereignet haben sollen, bitten die Ermittlungsbehörden jetzt einige Hundert Männer zu einer DNA-Reihenuntersuchung. Polizei und Staatsanwaltschaft hoffen so, drei Einbrüche und eine Vergewaltigung aufklären zu können.

Am 1. Oktober 2020 habe demnach ein bislang Unbekannter versucht, in ein Wohnhaus im Blaubeurer Ortsteil Gerhausen einzubrechen. Zunächst wollte er nach Angaben der Ermittler die Terrassentür aufhebeln. Das gelang ihm aber nicht. Deshalb soll er auf einen Balkon geklettert sein, um dort die Tür aufzuhebeln. Doch er scheiterte auch hier.

Mann steigt über Terrassentür in eine Wohnung und vergeht sich an einer Frau

Mitte November 2020 versuchte sich mutmaßlich derselbe Unbekannte wieder an diesem Haus, scheiterte aber erneut. Anfang Dezember brach dann ein Unbekannter in ein Mehrfamilienhaus in Blaubeuren ein. Er hebelte laut Polizei die Terrassentür auf und verging sich dann in der Wohnung an einer Frau. Als sie erwachte, ergriff der Täter sofort die Flucht.

Bei der Spurensicherung habe die Polizei bei einem der Einbrüche in Gerhausen und dem Einbruch in Blaubeuren übereinstimmende DNA-Spuren gefunden. Die Ermittler gehen deshalb davon aus, dass es sich um ein und denselben Täter handelt. Es gebe Anlass zur Annahme, dass der Täter in Blaubeuren oder den Teilorten Gerhausen und Weiler zu suchen ist, heißt es. Alle bisherigen Ermittlungen hätten aber nicht zur Identifizierung des Täters geführt.

Jetzt hoffen Staatsanwaltschaft und Polizei, mit der Reihenuntersuchung einen Schritt weiter zu kommen. Die Analyse der vom mutmaßlichen Täter stammenden DNA habe ergeben, dass er im Herbst 2020 zwischen 41 und 52 Jahre alt gewesen sein muss. Es sei davon auszugehen, dass der Täter zu dieser Zeit in Blaubeuren wohnte. Dies trifft auf rund 700 Personen zu.

Wer für die DNA-Reihentestung in Blaubeuren in Frage kommt

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ulm hat der zuständige Richter am Amtsgericht nun die DNA-Reihenuntersuchung angeordnet. Die Ermittler bitten deshalb alle Männer aus Blaubeuren und seinen Teilorten Gerhausen und Weiler, die zwischen dem 1. Oktober und dem 31. Dezember 2020 dort gemeldet oder zugewiesen waren oder sich tatsächlich dort aufhielten und zwischen 41 und 52 Jahre alt waren, freiwillig eine Speichelprobe abzugeben.

Die Polizei erhebt die Proben am:

Freitag, 20. August, zwischen 12 und 20 Uhr,

Samstag, 21. August, zwischen 12 und 20 Uhr,

in der Stadthalle Blaubeuren, 89143 Blaubeuren, Alberstraße 9. Mitzubringen sind zum Termin: ein Personalausweis oder ein Reisepass.

Wie Mitwirkende helfen können, den Täter den zu finden

Die Teilnahme erfolge freiwillig, betonen die Ermittler. Und weiter: Jeder Mann aus dem angesprochenen Personenkreis, der hieran mitwirkt, leiste einen wesentlichen, aktiven Beitrag zur möglichen Aufklärung des Verbrechens. Je mehr Männer daran teilnehmen, desto kleiner werde die verbleibende Zahl. Dadurch könne das Entdeckungsrisiko für den Täter erhöht werden. Außerdem würden so möglicherweise neue Ermittlungsansätze ergeben. Zudem könnten die Mitwirkenden dabei helfen, eine möglicherweise von dem Täter ausgehende weitere Gefahr zu vermeiden.

Hinweise zu den Taten erbittet die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0731/1880 oder per E-Mail an ulm.pp@polizei.bwl.de. Anonyme Hinweise sind über das zertifizierte Hinweisgebersystem BKMS unter www.polizei-ulm.de möglich. (AZ)