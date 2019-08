vor 41 Min.

Das Flitzerle bringt Ulmer Senioren kostenlos zum Arzt

Ehrenamtliche Fahrer bringen Ulmer Senioren zu Terminen in der Stadt, im vergangenen Jahr war das Auto 17000-mal unterwegs. Das Angebot ist wichtig.

Von Sebastian Mayr

Seit fast sechs Jahren ist das Ulmer Flitzerle in der Stadt unterwegs, 2018 zählten die Verantwortlichen 17.000 Fahrten – alle waren kostenlos. Das Flitzerle ist ein Angebot des Ulmer Seniorenbeirats, die Stadt Ulm und das Land Baden-Württemberg geben Zuschüsse. Die Idee: Senioren, die nicht mehr mobil sind oder wenig Geld haben, zu Terminen und Verabredungen bringen. Die meisten Touren führen zum Arzt, zum Physiotherapeuten oder zur Fußpflege. Gelegentlich geht es auch zum Einkaufen, in die Stadtbibliothek oder zu einem Kaffeeklatsch mit Freundinnen. Fast alle Kundinnen des Flitzerles sind alleinstehende Frauen.

Wenn die nächste Bushaltestelle zu weit entfernt ist oder das Taxi zu teuer, dann kommen die ehrenamtlichen Fahrer ins Spiel. „Mit dem Taxi kostet die Fahrt einfach mindestens zehn Euro. Das Geld ist bei vielen, die eine kleine Rente haben, nicht da“, sagt Dieter Müller. Der 67-Jährige aus Neu-Ulm fährt seit dreieinhalb Jahren fürs Flitzerle, immer montags. Als seine Mutter, die im Pflegeheim lebte, bettlägerig wurde, kümmerte er sich ab und an auch um andere alleinstehende Senioren. Er las ihnen aus der Zeitung vor oder schob sie im Rollstuhl in die Friedrichsau. Dann sah Müller ein Inserat, dass das Flitzerle Fahrer sucht. Als er selbst in den Ruhestand trat, fing er bei dem ehrenamtlichen Dienst an. „Man muss die Leute höflich behandeln. Und man fährt vorsichtiger als sonst“, sagt Müller. Auf mehr komme es eigentlich nicht an. Anfangs brauchte er für fast alle Fahrten das Navigationssystem, inzwischen kennt er die Routen seiner Stammgäste auswendig. Für viele, glaubt Müller, ist das Gespräch im Flitzerle der einzige Kontakt in der Woche außerhalb von Arztterminen und Ähnlichem. „Für viele ist es unbezahlbar“, sagt er und meint nicht nur die Kosten einer Taxifahrt als Alternative. Wenn er einmal zwischenzeitlich zwei Kundinnen chauffiere, dann sage die eine schon mal: „Fahren Sie doch die andere Dame zuerst heim, dann bekomme ich noch eine kostenlose Tour durch die Stadt.“

Ulm: Senioren-Fahrdienst Flitzerle war 2018 17.000-mal unterwegs

Otfried Hinger ist ein Fahrer-Kollege Müllers. Der 64-Jährige ist seit einem halben Jahr als Springer unterwegs, er kommt fast jede Woche zum Einsatz. Insgesamt engagieren sich sechs Fahrer und eine Fahrerin fürs Flitzerle. Der Fahrdienst chauffiert Ulmer Senioren von Montag bis Freitag zwischen 8 und 15 Uhr. Das Angebot sei eine Notwendigkeit, davon ist Hinger überzeugt. „Ich habe den Eindruck, dass ich eine unglaubliche Erleichterung verspüre, wenn wir am Ziel angekommen sind“, beschreibt er. Die Kunden seien immer froh, dass alles geklappt hat und dass sie pünktlich zu ihrem Termin ankommen. Für den 64-Jährigen ist es wichtig, die Autonomie der Senioren zu achten. Wer ohne Hilfe in den Citroen Berlingo einsteigen wolle, dürfe das tun. Den Fahrgästen, sagt Hinger, sei das wichtig. Der 64-Jährige hat sich schon als Zivildienstleistender um Senioren gekümmert: „Von daher sind mir die älteren Menschen vertraut.“ Die Arbeit beim Flitzerle erinnert ihn an diese Zeit. „Mir ist das in Fleisch und Blut übergegangen. Ich dachte, ich fange wieder an, wo ich vor 40 Jahren war“, schildert er.

Fünf bis sechs Fahrten am Tag sind der Standard beim Flitzerle. Manchmal sind es acht, doch dann geraten die Fahrer zeitlich in Nöte. Manchmal müssen Kunden nach dem Termin einige Minuten warten, bis sie abgeholt werden. Das sei für niemanden ein Problem, berichten Müller und Hinger. Nur die Pünktlichkeit vor dem Termin sei den Senioren wichtig. Und da sei das Flitzerle mit ihnen als Fahrer noch nie zu spät gekommen.

Ab elf Uhr am Vormittag sind die Straßen von Ulm an den meisten Tagen verstopft. Und die Distanzen sind bisweilen weit: Von Söflingen in die Innenstadt, weiter nach Böfingen, zur Uniklinik und zurück. „In Ulm sind wir mit dem Flitzerle ausgelastet. Und durch die demografische Entwicklung wird es noch mehr“, sagt Maria Eichenhofer-Fröscher, die Vorsitzende des Seniorenrats Ulm. Würden die Entfernungen zu groß, könne das Flitzerle weniger Leute fahren. Das Angebot auch auf Neu-Ulm zu erweitern, hält Eichenhofer-Fröscher daher für nicht machbar. Ausnahmen gibt es nur für Ulmer Bürger, die Termine in der Neu-Ulmer Innenstadt haben. Wenn es in Neu-Ulm ein ähnliches Angebot geben würde, könne man jedoch über eine Kooperation nachdenken.

