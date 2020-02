vor 55 Min.

Der Männerchor bleibt erst mal erhalten

Die Chorgemeinschaft Sängertreu Senden hat einen neuen Vorstand gewählt und über ihre Zukunft nachgedacht.

Von Angela Häusler

Der Mitgliederschwund fordert auch von der Chorgemeinschaft Sängertreu seinen Tribut: Nachdem der Frauenchor des Vereins mittlerweile in einen gemischten Chor umgewandelt wurde, stand bei der Jahreshauptversammlung am Wochenende die Entwicklung des Männerchors zur Diskussion. Vorerst aber soll er erhalten werden.

In gewohnter Manier, da war sich Sängertreu-Vorsitzender Gerd Lingenauber sicher, kann der Männerchor in Zukunft nicht mehr auftreten. Das habe sich spätestens beim Kirchenkonzert im vergangenen Jahr gezeigt, es sei „eindeutig ein Schlusspunkt“ gewesen. „Fragil“ nannte Chorleiterin Monika Glöggler-Kühlenthal die jüngsten Leistungen der Herren. Weiter gehe es daher nur mit abgespecktem Repertoire – oder aber, indem die Vereinsmitglieder künftig nur noch einen gemischten Chor bilden.

Der Männerchor bleibt so lange wie möglich

Das aber, wusste Lingenauber, wollen einige der Herren auf gar keinen Fall. Käme diese Lösung zustande, gebe es Austritte, so der Vereinschef „und um jeden Einzelnen täte es mir leid“. So wollen es die Mitglieder nun mit weniger Stücken und kürzeren Proben für den Männerchor probieren, der nach dem Wunsch einiger Diskutanten „so lange wie möglich erhalten werden soll“. Einig war man sich aber auch: Wenn es nicht mehr klappt, soll Schluss sein mit dem reinen Männergesang.

Die Frauen des Vereins haben sich schon im Vorjahr mit der Verstärkung durch Männerstimmen angefreundet. Mangels jüngerer Neuzugänge und wegen des steigenden Altersdurchschnitts bei den Frauen proben sie bereits gemischte Chorsätze mit einigen Freiwilligen aus dem Männerchor – die fortan freilich in gleich zwei Chören übten und jetzt durch kürzere Probezeiten entlastet werden sollen.

Neuwahlen bestätigen den Vorstand

Trotz allem sei das Jahr 2019 erfolgreich verlaufen, sagte Vorsitzender Lingenauber in seinem Bericht. So gestaltete der Verein ein offenes Frühjahrssingen, sein Herbstkonzert und den Benefiz-Auftritt im Dezember, der 1000 Euro für Flutopfer einbrachte. Froh sind die Sänger auch, wieder daheim zu sein, wie der Vereinschef sagte, daheim in der Alten Schule bei St. Jodok, die nach der Renovierung wieder bezogen ist. Für 2020 plant die Chorgemeinschaft unter anderem ein Frühjahrssingen, ein Gedächtniskonzert, die Teilnahme an der Aktion Ulm/Neu-Ulm singt“ und das jährliche Weihnachtskonzert.

In den Neuwahlen bestätigten die Mitglieder Gerd Lingenauber als Vorsitzenden, Eberhard Wiehler als dessen Stellvertreter. Hannelore Kunisch bleibt Schriftführerin und Gertrud Ritter Kassiererin.