Der Partner schlemmt kostenlos mit

Wir verlosen fünf Gutschein-Blöcke

Wer nach dem Prinzip zwei für eins in Ulm, Neu-Ulm und in der Umgebung essen oder ins Kino gehen will, kann das mit dem „Gutscheinbuch.de Schlemmerblock Ulm/Neu-Ulm und Umgebung“ tun. Restaurants spendieren also zum Beispiel das günstigere von zwei Hauptgerichten und im Kino bekommt der Partner die Karte geschenkt.

Alle Gastronomie- und die meisten Freizeit-Anbieter geben 2:1-Gutscheine. Erhältlich ist der Schlemmerblock derzeit für 19,90 Euro – regulär kostet er 34,90 Euro. Gültig sind die Gutscheine bis 1. Dezember 2020. Auf der Internetseite gutscheinbuch.de/plus sind zudem weitere deutschlandweite Angebote abrufbar.

Wir verlosen fünf Schlemmerblöcke. Wer gewinnen will, schreibt bis einschließlich Dienstag, 19. November, eine E-Mail mit dem Betreff „Schlemmerblock“ an gewinnspiel@nuz.de. Wichtig: vollständigen Namen, Adresse und Telefonnummer angeben. (az)

