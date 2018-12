18:00 Uhr

Der Pfaffenhofer Bürgermeister kritisiert zwei seiner Amtskollegen

Josef Walz versteht nicht, warum Jürgen Eisen und Wolfgang Höß den Anti-Nuxit-Brief an Söder nicht unterstützen

Von Ronald Hinzpeter

Der Anti-Nuxit-Brief der Landkreis-Bürgermeister an Ministerpräsident Markus Söder war offenkundig nicht das erwünschte Signal der Geschlossenheit an die Bayerische Staatsregierung. Zwei hatten sich verweigert: Jürgen Eisen aus Illertissen und Wolfgang Höß aus Altenstadt. Ihre Begründung wiederum kann der Kreisvorsitzende des Bayerischen Gemeindetags, Josef Walz aus Pfaffenhofen, nicht nachvollziehen. Im Gespräch mit unserer Redaktion hatten sich Höß und Eisen dazu geäußert, warum sie den Brief nicht absegnen wollten: Sie hätten gerne vorher den Gemeinde- oder Stadtrat gefragt, um sich die entsprechende Legitimation zu holen, ihren Namen unter den Brief zu setzen.

Nuxit "ist teuer und lähmend"

Das Schreiben an Söder formuliert verschiedene Bedenken gegen eine mögliche Kreisfreiheit von Neu-Ulm und mündet in eine unverhohlene Ablehnung: „Wir sehen keine Veranlassung, die erfreuliche Entwicklung des Landkreises sowie der Großen Kreisstadt Neu-Ulm und aller weiterer Kommunen durch eine mutmaßlich teure, lähmende und langwierige Verwaltungsreform zu gefährden.“

Was nun die angeblich fehlende Legitimation der Bürgermeister betrifft, sich in Sachen Nuxit eindeutig zu positionieren, sagt Walz klar: Sie hätten es natürlich tun können. Bei der jüngsten Sitzung des Gemeindetags-Kreisverbandes, bei der das Schreiben besprochen wurde, sei auch der Leiter der Abteilung Kommunalrecht und Wahlen am Landratsamt, Stefan Hatzelmann, intensiv befragt worden. Walz: „Er hat klar gesagt, auch Bürgermeister dürfen eine Meinung haben, ohne ihren Gemeinde- oder Stadtrat vorher zu fragen.“ Bei dem Schreiben an Söder sei es ja um eine Stellungnahme der Bürgermeister gegangen, „und das stand auch genau so drin“. Wenn einer seiner Amtskollegen seinen Gemeinde- oder Stadtrat zum Nuxit befragen wolle, „dann kann er das ja gerne tun und das dem Ministerpräsidenten mitteilen“.

Im Kreistag hat er gegen den Nuxit gestimmt

Nicht verstehen kann Walz in diesem Zusammenhang, dass Höß gegen den Brief gestimmt hatte, denn nach seiner Definition hätte er sich dafür ebenfalls die Legitimation durch seinen Gemeinderat holen müssen. „Eigentlich hätte er also nicht mitstimmen dürfen.“ Und Jürgen Eisen habe im Kreistag gegen den Nuxit votiert. Da habe er ja auch seine Meinung kundgetan.

