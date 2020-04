vor 33 Min.

Der Wald steht im Mittelpunkt

Im Landkreis gibt es einen Klimawald im 8000 Bäumen. Demnächst sollen noch mehr dazukommen

Er bindet CO2, ist ein beliebter Naherholungsort und befindet sich im Umbruch: der Wald.

Wie sich der Klimawandel auf die heimischen Wälder auswirkt und was es hierbei zu beachten gilt, darüber informierte Stefanie Süß von der Fachstelle Waldumbau beim AELF in Krumbach. Ihr Fazit: Der Wald stirbt nicht – aber das Waldbild wird sich vielerorts verändern. So sollte man künftig auf standortgetreue Mischwälder setzen sowie mit der Beteiligung von heimischen Baumarten, Biotopbäumen und Totholz abwechslungsreiche Strukturen schaffen. Beratung und Unterstützung bietet die Bayerische Forstverwaltung mit ihren Revierleitern vor Ort. Eine enge Zusammenarbeit zwischen privaten und kommunalen Waldbesitzern und anderen Akteure sei wichtig. „Es geht nur miteinander“, sagte Landrat Thorsten Freudenberger.

Der Landkreis Neu-Ulm hat im November 2019 seinen ersten Klimawald mit rund 8000 Bäumen angepflanzt. Die Aktion soll als Kooperationsprojekt mit den Kommunen fortgesetzt werden. Zudem ist ein Ökosponsoring geplant, indem die ansässigen größeren Wirtschaftsunternehmen in das Projekt mit einbezogen werden. Ziel ist es, bis zum Jahr 2030 100000 Bäume zu pflanzen. Für 2020 ist geplant, die nächsten 7000 Bäume auf zwei landkreiseigenen Grundstücken bei Illerberg und Witzighausen zu setzen – möglicherweise wird dies verschoben. (az)

