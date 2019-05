15.05.2019

Der nächste Stadtbaumeister verlässt Senden

Stadtbaumeister Cassian Behr hat nach nur wenigen Wochen im Amt gekündigt – die Fluktuation im Rathaus ist auffallend hoch.

Von Carolin Lindner

Stadtbaumeister Cassian Behr hat gekündigt – und das nach nur wenigen Wochen im Amt. Nachdem seine Vorgängerin Manuela Huber Senden zum 1. März den Rücken gekehrt hatte, haben sich die Stadträte für Behr als Nachfolger entschieden, der davor als Stadtplaner in der Verwaltung tätig war.

Für die Stadträte kommt der Schritt Behrs völlig überraschend. „Es ist ein denkbar schlechter Zeitpunkt“, sagt Freie-Wähler-Chef Edwin Petruch. Denn Behr gehe Ende Juni, was im Endeffekt durch bestehende Urlaubstage früher der Fall sein wird. Schlimmer noch: Seit Behrs Aufstieg ist seine ehemalige Stelle unbesetzt.

Senden hat derzeit keinen Stadtplaner mehr

Das bedeutet, dass die Bauverwaltung nun zwei große Lücken hat und damit die Stadtplanung völlig unbesetzt ist – eine denkbar ungünstige Situation in einer Zeit, in der große Projekte in Senden anstehen. „Wir haben einen schwebenden Geschäftsbereich 1“, bilanziert Petruch. Dazu komme, dass Behr schon in den letzten Wochen kaum da gewesen sei. Die Freien Wähler, so Petruch, haben daran gezweifelt, dass Behr mit seiner kurzen Berufserfahrung für den Posten geeignet sei. Petruch findet den Vorschlag von Bürgermeister Raphael Bögge, eine Mitarbeiterin aus einem anderen Bereich als Stadtbaumeisterin einzusetzen, besser. Und doch habe das Ganze ein „Gschmäckle“ – denn eben diese Mitarbeiterin habe Bögge kurz nach seinem Amtsantritt zwangsversetzt. Nun soll sie offenbar das Chaos in der Bauverwaltung richten.

"Da muss etwas vorgefallen sein."

Georg Schneider (SPD) kann den Weggang von Behr nicht nachvollziehen. „Er war doch erst acht Wochen da und ich habe gedacht, dass er in die Aufgabe reinwächst.“ Zudem sei Behr erst vor Kurzem noch guter Dinge gewesen. „Da muss etwas vorgefallen sein.“

Dieser Meinung ist auch Grünen-Chef Helmut Meisel, der Behr ebenso auf einem guten Weg sah. „Das ist schon der Hammer, da muss irgendetwas passiert sein, wahrscheinlich ein Streit.“ Er könne sich nicht vorstellen, warum der junge Stadtbaumeister sonst hätte kündigen sollen. „Die gehen nicht alle wegen eines besseren Jobs.“ Damit spielt Meisel darauf an, dass offenbar nicht nur Behr lieber an jedem anderen Ort als dem Sendener Rathaus arbeitet: Auch eine andere Mitarbeiterin aus der Verwaltung hat nach NUZ-Informationen das Handtuch geworfen.

Die Fluktuation ist damit auffällig hoch. SPD-Chef Schneider zählt in Sachen Kündigung neben Pressesprecher Jörg Portius und den beiden Stadtbaumeistern noch zwei Mitarbeiterinnen auf – es sei „ungewöhnlich, dass in so kurzer Zeit so viele Mitarbeiter das Rathaus verlassen haben“. An wem oder woran das liege, lassen die Räte offen. Man müsse die Stelle nun eben erneut ausschreiben, so Meisel. Die Stadt brauche einen Architekten oder Ingenieur als Stadtbaumeister.

Alles wieder auf Anfang im Sendener Personalkarussell.

