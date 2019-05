15:00 Uhr

Der teure Weg ins Gigabit-Zeitalter

Holzheim kann den Masterplan für den Breitband-Ausbau nur mit Fördergeldern umsetzen. Doch es gibt noch einen weiteren Hemmschuh.

Von Willi Baur

Wird die Gemeinde Holzheim zur „Internet-Diaspora“, wie Bürgermeisterin Ursula Brauchle befürchtet? Jedenfalls ist der Ausbau eines flächendeckenden Glasfaser-Telekommunikationsnetzes in der 1900-Einwohner-Kommune bislang nicht in Sicht, im Gegensatz zu den Nachbarorten Pfaffenhofen und Steinheim etwa. Das könnte sich aber in absehbarer Zeit ändern, wie bei der jüngsten Sitzung des Gemeinderates zu vernehmen war.

Dort hat Winfried Kopperschmidt vom Regensburger Planungsbüro Manstorfer und Hecht ein Konzept für die künftige Breitbandversorgung beider Ortsteile vorgestellt. Vor eineinhalb Jahren hatte das Gremium die IT-Spezialisten mit der Ausarbeitung beauftragt. „Ohne Kosten für die Gemeinde“, versicherte der Referent, denn die Arbeit sei mit Fördermitteln finanziert worden.

Die Gesamtkosten werden auf 4,6 Millionen Euro beziffert

Letztere bräuchte es auch für die Umsetzung. Gesamtkosten von 4,6 Millionen Euro haben die Fachleute für rund 28 Kilometer Glasfaserleitungen und 691 potenzielle Hausanschlüsse samt Infrastruktur-Komponenten errechnet. Für einen Hausanschluss wären jeweils rund 5600 Euro fällig. „Das ist nur mit Zuschüssen machbar“, sagte die Bürgermeisterin und forderte: „Die Bundesregierung muss dazu bald ein neues Programm nachlegen.“

Das sei bereits im Gespräch, könne vielleicht schon zum Jahreswechsel Realität werden, deutete Kopperschmidt an. Offen sei allerdings noch der vorgesehene Eigenanteil der Kommunen. „Vermutlich zehn Prozent“, sagte der Berater, andernfalls sei die Investition „kaum zu stemmen“. Schon gar nicht die 50 Prozent, die gleichfalls möglich wären. Beseitigt werden müsste indes noch ein weiterer Hemmschuh, der bislang Holzheims Chancen auf Zuschüsse blockiert: Ausgerechnet das vor etwa vier Jahrzehnten verlegte Koaxialkabelnetz erweist sich Kopperschmidt zufolge jetzt als Bumerang. „Damit ist die Versorgungsqualität mit 30 Megabit nach wie vor zu gut für eine Förderung.“

Bürger wünschen sich ein besser funktionierendes Internet

Die Bürgermeisterin will sich damit nicht abfinden: „Auch wir haben Firmen und Gewerbetreibende, die mit schnellen Datenverbindungen arbeiten wollen.“ Und die Bürger wünschten sich ohnehin ein besser funktionierendes Netz. Brauchles Hoffnung: „Vielleicht wird das ja schon in näherer Zukunft aktuell.“

Davon unabhängig sei der vorgelegte Masterplan nicht nur hilfreich, sondern schon jetzt notwendig, ergänzte Kopperschmidt. Unter anderem für den Aufbau einer sinnvollen Leerrohr-Infrastruktur. Schon jetzt sind seiner Aussage nach Kommunen verpflichtet, bei länger dauernden Baumaßnahmen die Netzbetreiber zu kontaktieren. Seien diese nicht interessiert, müsse die Gemeinde selbst Leerrohre bedarfsgerecht mitverlegen. Zuschüsse dafür gebe es bislang ebenfalls nicht.

Themen Folgen