Die Adler-Schützen verlassen den Stadel in Hittistetten

Am 31. August und 1. September findet das Wein- und Schlachtfest erstmals in der Gemeinschaftshalle in Witzighausen statt. Der Umzug bringt auch Vorteile.

Von Angela Häusler

Eine Tradition ist zu Ende: Seit 1977 feierten die Adler-Schützen ihr Vereinsfest im Ziegelstadel der Familie Stolz in der Hittistetter Ortsmitte. Im vergangenen Jahr taten sie das allerdings zum letzten Mal, denn der Stadel steht nun nicht mehr zur Verfügung. Mit der Gemeinschaftshalle Witzighausen hat der Verein einen neuen Fest-Standort aufgetan, wo am Samstag, 31. August, und Sonntag, 1. September, das Wein- und Schlachtfest ausgerichtet wird.

Über den Standortwechsel sagt der Vorsitzende des Schützenvereins Karlheinz Schittenhelm: „Es ist natürlich schon schade, denn der Stadel hatte ein ganz besonderes Flair.“ Und er betont, wie dankbar die Schützen der Familie seien, die das von vielen Gästen besuchte Festwochenende mehr als 40 Jahre lang auf ihrem Grund und Boden beherbergt hatte. Immerhin passten in den Stadel der ehemaligen Ziegelei Stolz etwa 400 Besucher, dazu war noch genug Platz für Stände, Musik und sogar einen Tanzboden, den die Veranstalter beim samstäglichen Weinfest nutzten. Und geparkt wurde auf dem Areal obendrein.

Das Kirchweihfest wird zum Schlachtfest

Doch auch am neuen Standort stellt der Verein wieder ein Programm für sein Festles-Wochenende auf die Beine. Nach dem Weinfest am Samstagabend feiert man nun nicht mehr das Kirchweihfest, sondern ein Schlachtfest. Die Umbenennung ist Teil des neuen Konzepts, mit dem sich die Schützen an die Veränderung anpassen wollen. Nach wie vor aber bieten sie deftige Spezialitäten wie Kesselfleisch und Schlachtplatte an – denn wegen dieser Speisekarte „warten viele Stammgäste schon auf unser Fest“, sagt der Schützenmeister.

Die Organisatoren sehen den Umzug nun positiv: Die modern ausgestattete Gemeinschaftshalle wird es ihnen in mancherlei Hinsicht leichter machen. Weniger lauschig vielleicht, dafür aber komfortabler soll es fortan nämlich in Küche und Service zugehen. Jetzt werden die Gäste sogar am Platz bedient, wie Schittenhelm erzählt, „da betreten wir als Verein auch Neuland“.

Stände wollen die Schützen vor der Halle aufbauen, aber auch im Innenraum Essen ausgeben. Bei schönem Wetter werden im Hof ebenfalls Biertische aufgestellt. Und falls es abends schon ein wenig kühler oder regnerisch ist, haben es die Besucher in der beheizbaren Halle dennoch gemütlich warm.

