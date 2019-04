vor 39 Min.

Die Fernwärme-Versorgung rückt näher

Mit der Abwärme aus der Biogasanlage sollen künftig zahlreiche Häuser in Holzheim beheizt werden.

Das Projekt in Holzheim kommt allmählich voran. Die ersten Verträge sind schon unterzeichnet. Ein zeitliches Ziel steht auch bereits fest.

Von Willi Baur

Wie ist der aktuelle Stand bei der geplanten Fernwärme-Versorgung in Holzheim? Das wollte Caroline Nähring (CSU/Dorfgemeinschaft) bei der jüngsten Gemeinderatssitzung wissen. Bürgermeisterin Ursula Brauchle hatte darauf folgende Antwort: „Etwas verzögert durch krankheitsbedingte personelle Engpässe bei GP Joule geht es offenbar jetzt mit dem Versand der Angebote voran.“ Diese Aussage nahm das Gremium ohne weitere Diskussion zur Kenntnis.

Auf Nachfrage unserer Redaktion lieferte Projektmanagerin Julia Prey noch weitere Informationen. Demnach haben inzwischen 74 an einem Anschluss Interessierte jeweils individuelle Angebote erhalten, neun von ihnen haben bereits Verträge unterzeichnet. „Wir sind zuversichtlich, dass es bald mehr werden“, sagte die studierte Forstwissenschaftlerin, die sich bei dem Mutterunternehmen aus Buttenwiesen (Landkreis Dillingen) um dessen nach wie vor hundertprozentige Tochtergesellschaft Renergiewerke Holzheim kümmert.

90 verbindliche Anschlusserklärungen sind die Untergrenze

Weiterhin gelten Freys Aussage nach 90 verbindliche Anschlusserklärungen als Untergrenze für einen Baubeginn. Gleichwohl sollen insbesondere die Planungen für den Bereich der Holzheimer Dorfmitte verstärkt vorangetrieben werden. „Unser Ziel ist natürlich, die Verlegung unserer Leitungen hier auf die Arbeiten zur Neugestaltung des Platzes abzustimmen“, sagte Prey. Sie gehe davon aus, dass dies im Juni und Juli erfolgen werde.

Insofern ist es aus Sicht der Projektmanagerin naheliegend, dass der erste Versorgungsstrang für das künftige Fernwärmenetz wohl über die Kirchstraße und ein Stück der Hauptstraße zur Schulstraße verlaufen wird. Im nächsten Zug wäre dann die Achse Steinheimer und Hirbishofer Straße an der Reihe. Stets vorausgesetzt versteht sich, dass sich genügend Interessenten für einen Anschluss finden, wie Frey ergänzt. „Denn wir können nicht an allen Ecken des Ortes gleichzeitig bauen“, wirbt sie um Verständnis für eine zeitlich gestaffelte Realisierung. Ohnehin sei „das Konzept ja nicht statisch fixiert“. Vielmehr wolle das Unternehmen flexibel auf die Nachfrage reagieren. Das heißt auch: „Übersteigt der Energiebedarf die von der Abwärme der Biogasanlage mögliche Kapazität, wollen wir weitere Wärmeerzeuger in das Netz einbinden.“

Betreiberfirma prüft Optionen für hohe Nachfrage

Als eine denkbare Möglichkeit in diesem Zusammenhang nennt Prey die Schulheizung. Insofern sei die Zahl möglicher Anschlüsse prinzipiell nicht nach oben begrenzt. Was die Zeitplanung betreffe, stehe als konkretes Fernziel jedenfalls schon eines fest: „Im Herbst 2020 wollen wir Interessierte im kompletten Ortsbereich von Holzheim mit Fernwärme versorgen.“

