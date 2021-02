vor 32 Min.

Die Geisterstadt Ulm in Wyoming ist ein wüster und verlassener Ort

So sieht sie aus, die Straße nach Ulm. Die Geisterstadt in Montana ist wüst und leer. Die Impressionen sind nun als Fensterausstellung im Stadthaus zu sehen.

Plus Was verbindet eine Geisterstadt Ulm im US-Bundesstat Wyoming mit dem schwäbischen Ulm? Zumindest eine Ausstellung in den Fenstern des Stadthauses.

Von Dagmar Hub

So könnte ein dystopischer Roman beginnen, der seinem Leser aus der Region Ulm/ Neu-Ulm Gänsehaut macht: "Ulm war einst eine blühende kleine Stadt. Heute ist es ein verlassener, wüster Ort. Seit Jahrzehnten lebt dort kein Mensch mehr." Wenn nur noch der Wind den Staub durch die verlassenen Straßen Ulms weht, dürfte es in Neu-Ulm kaum lebenswerter scheinen - unwohnlich, unwirtlich. Doch keine Sorge - das verlassene Ulm, das derzeit auf großen Fotografien von Laurie Schwartz in den Fenstern des Stadthauses zu sehen ist, liegt nicht ums Münster herum, wo bei Sonnenschein trotz der Pandemie viele Spaziergänger, Radler und Bummler unterwegs sind. Laurie Schwartz' Ulm liegt in Wyoming in den USA auf 1362 Metern über dem Meeresspiegel.

Eine Künstlerin entdeckt die Geisterstadt Ulm

Die amerikanische Komponistin und Tonkünstlerin Laurie Schwartz lebt seit Anfang der 80er-Jahre in Europa. 2018 wirkte sie beim Neue-Musik-Festival im Stadthaus mit, und sie kannte daher Ulm. Das Ulm in Schwaben eben. Dann wurde Laurie Schwartz im März 2020 "artist-in-residence" der Ucross Foundation, die Künstlern auf einer Ranch Studios und finanzielle Unterstützung bietet, um Konzepte zu verwirklichen. Im US-Bundesstaat Wyoming, in Sheridan County, im Clear Creek Valley am Fuße der Bighorn Mountains, entdeckte Laurie Schwartz die Geisterstadt Ulm - und mehr Nichts geht kaum: Um 1900 entstand diese Siedlung im Zuge der Verlegung der Eisenbahn und des technischen Fortschritts, der auch in der Weite des amerikanischen Westens Einzug hielt. Menschen ließen sich nieder in der Erwartung eines Booms - und verließen die Gegend rund ein halbes Jahrhundert später wieder. "Ulm Road" steht noch immer in weißer Schrift auf einem grünen Schild, doch die unasphaltierte "Road to Ulm" mit der Bezeichnung "42" führt vorbei an Rindern, Strommasten und kaputten Fahrzeugen. Andere Straßen und Wege jenes Ulm lassen sich nur noch auf Google Maps erahnen.

In den Stadthaus-Schaufenstern zur Fußgängerzone hin ist eine Auswahl der großformatigen Fotografien von Laurie Schwartz aus jener Region Ulm zu sehen - ein geisterhaftes Gebiet, das da unterm Münsterturm zu betrachten ist. Auch wenn das Stadthaus selbst geschlossen ist, all die Passanten auf dem Münsterplatz wirken fast tröstlich angesichts der Bildschleife mit Eindrücken aus Ulm/Wyoming, die auf einem Monitor im Schaufenster läuft.

Lesen Sie auch:

Themen folgen