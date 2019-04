07:00 Uhr

Die Grünen machen beim Thema Bahnhofsumbau Dampf

Die Bundestagsabgeordnete Ekin Deligöz kommt zu einem Ortstermin nach Senden. Dabei fallen deutliche Worte, vor allem in Richtung Stadtverwaltung.

Von Angela Häusler

Deutlich mehr Eigeninitiative in Sachen Bahnhofsumbau wünschen sich die Sendener Grünen von der Kommune. Das machten sie bei einer Ortsbesichtigung mit der Grünen-Bundestagsabgeordneten Ekin Deligöz klar. „Abends finde ich es hier manchmal richtig gruselig, diesen Bahnhof verlässt man gern“, sagte die Politikerin und gebürtige Sendenerin Deligöz am Bahnsteig 1. Dort hatten sich am Freitagnachmittag auch der Sendener Grünen-Fraktionschef Helmut Meisel, einige Interessierte sowie UBG-Stadträtin Astrid Birkholz eingefunden.

Auf dem Areal stehen bekanntlich Veränderungen an, weil die Bahn die Bahnhofstechnik modernisiert. Im selben Zuge will die Stadt das Bahnhofsumfeld neu gestalten und beteiligt sich am Bau eines Fußgängerstegs über die Gleise. Um mit diesem Großprojekt endlich weiterzukommen, „müsste man sich jetzt im Rathaus dahinterklemmen“, forderte Deligöz, Senden müsse die notwendigen Vorarbeiten leisten. Planungen müssten konkret gefasst, die Umsetzung terminiert werden.

Derzeit steht die zusage der Bahn für einen Grundstückskauf aus

1,3 Millionen Euro soll der städtische Anteil für den neuen Steg betragen, über den die Passanten auf die Ostseite des Areals gelangen, wo auch ein Pendlerparkplatz angelegt werden soll. Der Steg werde hoch genug sein, um eine spätere Elektrifizierung der Strecke zu erlauben, sagte Meisel über die gefassten Pläne, ergänzte aber, dass noch viele Schritte nötig seien, um die Umsetzung überhaupt zu ermöglichen. Derzeit steht etwa die Zusage für einen Grundstückskauf aus: Die Stadt will die Fläche von der Bahn-Tochter DB Immobilien erwerben, um Steg und Parkplatz errichten zu können. Im Gegenzug hat die Stadt der Bahn bereits eine benötige Fläche beim Rewe-Markt überlassen.

Immerhin hat Deligöz auf ihre Anfrage hin die Aussage erhalten, dass wohl Ende April eine Antwort komme. Das Anliegen werde bereits „aufgrund der Dringlichkeit innerhalb des Konzerns priorisiert“, teilte Klaus-Dieter Josel, Konzernbevollmächtigter der Bahn AG, per Brief mit. Derzeit nämlich werde die entsprechende Fläche „auf ihre Entbehrlichkeit für den Konzern der DB AG geprüft“. Abgesehen davon aber müsse sich noch viel bewegen, gerade auch aufseiten der Stadtverwaltung, kritisierte Meisel.

Denn außer einer Klausurtagung des Stadtrats im Januar zum Thema Bahnhofsumfeld habe sich nichts mehr getan. Senden müsse jetzt Initiative zeigen, ist er überzeugt, sonst werde nichts ins Laufen kommen. Die Bahn, pflichtete Deligöz bei, plane erst dann richtig, wenn die politisch Verantwortlichen bereits Entscheidungen gefällt haben. Und im Moment, glaubt sie, habe der Sendener Bahnhof im Entscheidungsprozess der Bahn „noch keine Dringlichkeit“, wenngleich der Planungsprozess offiziell läuft.

Deligöz: Es geht um die Verbesserung des Nahverkehr

Bisher gibt es etwa bezüglich des Bahnhofsumfelds keine neuen Entwürfe. Die in einem aufwendigen Realisierungswettbewerb gefundene Lösung von 2015 ist hinfällig, seit die zu erwartenden Kosten für den damals geplanten Fußgängertunnel regelrecht explodierten. So seien die Details der Gestaltung unklar, etwa zur Nutzung des Bahnhofsgebäudes, bemängeln die Grünen.

Im Haushaltsplan der Stadt, betonte Meisel, seien erst auf Initiative des Stadtrats hin überhaupt Gelder für eine Umsetzung berücksichtigt worden: 2,2 Millionen Euro für die Jahre 2020 bis 2022. Der Verwaltung selbst liege offenbar nicht viel daran, die Vorgänge zu forcieren, mutmaßte er. Auch Deligöz sagte: Wenn Kommune und Bahn ihre jeweiligen Maßnahmen jetzt gleichzeitig planen, sei das am effektivsten. Schließlich gehe es um die Verbesserung des Nahverkehrs und um die Barrierefreiheit des Bahnhofs.

