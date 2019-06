vor 17 Min.

Die Hochschule könnte in Zukunft noch weiter wachsen

Die Digitalisierung stellt die HNU vor viele neue Herausforderungen. Welche Lösungsansätze und Ideen die Präsidentin Uta M. Feser für die kommenden Jahre hat.

Von Christoph Lotter

Alles wird technischer, alles wird komplizierter. Noch nie war die Dichte an Innovationen so immens wie heute, die Digitalisierung schreitet unaufhörlich voran. Das stellt die Hochschule Neu-Ulm (HNU) vor immer neue Herausforderungen, die es zu lösen gilt: „Man muss sehen, wo man herkommt und dann sehen, wo man hin kann“, sagt Uta M. Feser. Sie ist seit 2006 Präsidentin der HNU. Zum 25-jährigen Bestehen der Hochschule wagt Feser einen Blick in die Zukunft.

Ihre Vision für die Hochschule: „Wir wollen in der Region verwurzelt sein, aber gleichzeitig auch Unternehmen das bieten können, was sie brauchen.“ Aber was genau bedeutet das? „Wir bleiben am Puls der Zeit, wollen Lehre und Forschung künftig noch stärker verbinden“, sagt Feser.

Die Hochschule Neu-Ulm wird stärker mit der Wirtschaft kooperieren

Gerade die angewandte Forschung und der Wissens- und Technologietransfer zwischen der Wirtschaft und der Hochschule werde zunehmend wichtiger werden, sagt die 59-Jährige. Dafür wolle sie die Produkte und Services der HNU noch stärker in die Wirtschaft bringen, noch enger mit Firmen zusammenarbeiten: „Wir stehen in regem Austausch.“ Kürzlich wurde hierfür etwa der Innovation Space geschafften (wir berichteten). „Ein wichtiger Schritt für unsere innovative Hochschule“, sagt Feser. Auf 460 Quadratmetern entstehen hier künftig Ideen rund um die Herausforderungen der digitalen Welt. Studierende, Forscher der Hochschule und Unternehmen aus der Region ziehen an einem Strang, arbeiten gemeinsam an der Lösung von Problemen. Auch das Weiterbildungsangebot der HNU für Unternehmen soll langfristig erweitert werden.

Die Digitalisierung hinterlässt ihre Spuren aber auch in anderen Bereichen. Die Präsidentin will künftig etwa zahlreiche Studienbereiche ausbauen: Informatik, Unternehmenskommunikation, Betriebswirtschaftslehre, Controlling, Gesundheitsmanagement, Logistik – überall in der Region herrsche hier großer Bedarf. Für die Studierenden der Zukunft könnte sich aber auch viel Neues ergeben. „Die künftigen Absolventen müssen wissen, wie sie bestimmte Probleme angehen“, sagt Feser. Die Studiengänge würden daher immer spezieller werden. Gerade die elektronische Datenverarbeitung werde eine große Rolle spielen. Das Wissen müsse dennoch gesamtheitlich vermittelt werden, betont Feser: „Wir sind eine quirlige Hochschule, die Professoren haben viele neue Ideen, darum leben wir.“ Die Impulse für neue Studiengänge kommen zumeist aus den Fakultäten. In den kommenden Semestern werden an der HNU mit Wirtschaftspsychologie, Game-Produktion und Management sowie Physican Assistant bereits drei richtungsweisende Studiengänge eingeführt. Weitere neue sollen folgen.

Ein drittes Gebäude für die HNU ist nicht ausgeschlossen

Die Hochschule müsse den Studenten künftig jedoch mehr als nur neues Wissen bieten, sagt Feser. Etwa ein Kulturprogramm. Das gestalten Studierende in Neu-Ulm zwar auch jetzt schon, es gibt eine Ehrenamtsbörse, Theater und eine Band. Aber Feser ist sich sicher, dass es in Zukunft noch mehr werden muss: „Stichwort Migration und junge Familien – auch die müssen wir mitnehmen. Defizite, die von zu Hause kommen, müssen wir kompensieren.“ Denn neben fachlicher Qualifikation werde künftig auch die soziale Kompetenz zunehmend wichtiger für die Absolventen. Die könne etwa in politischen Organisationen der HNU vermittelt werden: „Wir sind froh, wenn sich die Studenten engagieren, es ist zuletzt aber spürbar weniger geworden“, berichtet Feser. Engagiert ist die 59-Jährige übrigens auch selbst, hat zwei Hüte auf: seit 2006 HNU-Präsidentin und seit 2016 Vorsitzende von Hochschule Bayern. Ziel der Organisation ist der Austausch und die Umsetzung von Gemeinschaftsprojekten der Hochschulen im Freistaat. „Das mit dem Konkurrenzdenken war lange vor meiner Zeit“, sagt Feser.

Unter den Studierenden könnte dieses in Zukunft allerdings wieder mehr werden. Die doppelten Abiturjahrgänge werden zwar weniger, aktuell sind in Neu-Ulm 3900 Studenten eingeschrieben. „Langfristig schließe ich aber nicht aus, dass wir auf 5000 Studenten wachsen könnten“, sagt Feser. Das bedeute im Umkehrschluss mehr Stellen – und mehr Räumlichkeiten. Auch ein drittes Gebäude schließt die Präsidentin deshalb nicht kategorisch aus: „Aber es ist aktuell noch Luft nach oben.“ Zudem gelte ganz generell Qualität vor Quantität: „Wir lieben unsere Campus-Atmosphäre und sind schon zufrieden. Als ich hier angefangen habe, war kaum etwas davon zu sehen, aber Neu-Ulm ist eben eine Stadt, die wächst.“

Themen Folgen