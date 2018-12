17:00 Uhr

Die Kindergärten in Senden werden wohl teurer

Der Bildungsausschuss spricht sich für eine Erhöhung aus. Die von der Regierung geplanten Beitragszuschüsse sollen die Teuerung jedoch abfangen.

Der Sendener Schul-, Bildungs- und Kulturausschuss hat sich am Dienstag auf höhere Kindergartengebühren geeinigt. Die von der Regierung geplanten Beitragszuschüsse für Eltern sollen die Teuerung aber abfangen. Gegen die Erhöhung stimmte nur die SPD.

Wer sein Kind täglich für drei bis vier Stunden in den Kindergarten schickt, für den fallen aktuell Gebühren von 73 Euro pro Monat an. Nach dem jetzigen Beschluss sind es künftig 80 Euro. Erhöht sich die Betreuungszeit, tun es auch die zusätzlichen Kosten: Die Gebühr steigt bei neun bis zehn Buchungsstunden am Tag von 91 auf 128 Euro. Bei einer ebenso langen Krippenbelegung ergeben sich künftig 270 Euro statt 192. Die effektiven Kosten, so argumentierte die Stadtverwaltung, seien aber viel geringer: Denn setzt der Freistaat, wie derzeit diskutiert, die Elternbeitragsfreiheit um, erhalten Eltern künftig 100 Euro im Monat als Zuschuss zu den Kita-Gebühren. Ergo werden sie erst oberhalb dieses Betrags zur Kasse gebeten. Buchungszeiten bis zu sechs Stunden täglich bleiben auch künftig gebührenfrei, „bei einer Buchungszeit bis zu neun Stunden fallen lediglich Gebühren in Höhe von 20 Euro an, sodass von einer übermäßigen Belastung der Eltern nicht gesprochen werden kann“, rechnet die Verwaltung vor. Die Erhöhung entspreche einer Empfehlung des bayerischen Städtetags. Und: Das Betriebskostendefizit der Kindergärten, das die Stadt zu 90 Prozent trägt, steige schon seit Jahren an.

Kritik kommt von der SPD

Die Erhöhung falle zu hoch aus, fand hingegen die SPD. Bernd Bachmann: „Zum Teil ergibt sich eine Steigerung um 40 Prozent, das ist zu heftig und ich finde es unsozial.“ Es solle „moderat“ erhöht werden, maximal um fünf Euro, ergänzte Fraktionskollegin Regina Rusch. Auch für Unter-Dreijährige, sagte Rainer Strobl (CSU), erhielten Eltern ja monatlich 250 Euro Familiengeld, daher sei auch die Erhöhung der Krippengebühren angemessen. Mit dem Beitragszuschuss ergebe sich für viele Eltern de facto eine deutliche Entlastung, pflichtete Claudia Schäfer-Rudolf (CSU) bei. Der Stadtrat muss dem Empfehlungsbeschluss noch zustimmen. Greifen soll die Änderung ab September 2019. (ahoi)

