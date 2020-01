vor 20 Min.

Die Liebe ist ein seltsames Spiel in Nestroys "Das Mädl aus der Stadt"

Umwege, Wirrungen, Lug und Trug: Das Münchner Sommertheater unterhält das Publikum in Weißenhorn mit der romantischen Nestroy-Posse.

Von Stefan Kümmritz

Die Liebe ist ein seltsames Spiel, oja, oder auch oje! Nachgewiesen wird diese Lebensweisheit in der Posse „Das Mädl aus der Vorstadt“ von Johann Nepomuk Nestroy, die 1841 im Theater an der Wien uraufgeführt wurde und am vergangenen Wochenende vom Münchner Sommertheater unter der Regie von Ulrike Dissmann, mitten im Winter, zweimal dem begeisterten Publikum im ausverkauften Historischen Stadttheater Weißenhorn dargeboten wurde. Am Ende vieler Irrungen und Wirrungen, Liebeleien und Zurückweisungen in dem amüsanten Stück, heißt es aber: Ende gut, alles gut. Die Liebenden haben sich gefunden. Dem glücklichen Ausgang, aber vor allem der guten schauspielerischen Leistung der meisten Beteiligten auf der Bühne, galt dann auch der anhaltende Applaus der Zuschauer.

Nestroys Komödie lebt auch in Weißenhorn von Irrungen und Wirrungen

Die Geschichte ist im Groben schnell erzählt. Am Tag seiner geplanten Verlobung mit der kühl und vornehm wirkenden Frau von Erbsenstein (gespielt von Simone Krischke) wird es Herrn von Gigl (Nikodemus Drost) bang ums Herz. Der junge Galan hat sich gerade unsterblich in die hübsche Stickerin Thekla (Sophie Isermann) verknallt und will von Frau von Erbsenstein nichts mehr wissen. Thekla aber weicht ihm voller Scham aus, weil ihr Vater, der flüchtige Herr Stimmer, bezichtigt wird, den Spekulanten Kauz bestohlen zu haben, was sich später als falsch herausstellt. Und so bekommt Herr von Gigl seine Thekla, während der Star des Stücks, Winkelagent Schnoferl (Christoph Hirschauer), der mit List und Tücke alles in die von ihm gewünschten Wege geleitet hat, die von ihm begehrte Frau von Erbsenstein erobert.

Die Figur des Schnoferl imponiert in dieser Nestroy-Inszenierung

Natürlich gibt es viele Umwege, Missverständnisse, Lug und Trug. Aber Schnoferl hat letztlich alles im Griff. Er imponiert nicht nur als gewiefter Mime, sondern auch als fescher Akkordeonspieler in den musikalischen Teilen sowie mit seinen fehlerlosen Vorträgen schwieriger Textstellen. So erklärt er der Frau von Erbsenstein das Verhältnis zwischen ihrem angedachten Verlobten Gigl und Thekla ganz harmlos: „Die Liebe nur hat so häufig einen Nachklang von Zetermordio-Geschrei der Eltern, bei der Liebe nur verkrampeln sich die Familienverzwirbelungen so in unserer Existenz, dass oft kein Ausweg als Heirat bleibt; bei der Bekanntschaft geht’s höchstens um ein paar Sonntag’, Maximum ein’ ganzen Fasching – ewige Dauer ist da Terra incognita, und lebenslängliche Folgen sind da gar nicht modern.“ Oder in der vierten Szene des ersten Akts wieder zur Frau von Erbsenstein: „Wie man’s nimmt! Zwischen Auskommen und Einkommen Ais es schwer, das gehörige Verhältnis herzustellen, denn’s Geld kommt auf schwerfällige Podagrafüß herein und fliegt auf leichten Zephyrflügeln wieder hinaus.“ Hinreißend auch, wie Schnoferl mit großartiger Mimik Frau von Erbsenstein anhimmelt: „Sie sind das Götzenbild im heiligen Hain meiner Gefühle, Sie sind das Amulett, das ich unsichtbar um den Hals getragen habe und das mich stärkte in jeder Gefahr!“

Das Münchner Sommertheater spielt in Weißenhorn souverän

Frau von Erbsenstein spielt ihre Rolle sehr souverän, weshalb sie zusammen mit Schnoferl auch den meisten Beifall erhält. Kauz gefällt durch seine komische Art beim Schabernack, der mit ihm bisweilen durch Schläge auf seinen Hut oder beim Blinde-Kuh getrieben wird. Thekla zeigt ihre Stärke vor allem mit ihrer Mimik und Gestik, als sie trotz aller Gefühle Herrn von Gigl zurückweist. Dieser (Nikodemus Drost) jedoch wirkt als schwer Verliebter zu brav und bleibt so ein wenig blass. Insgesamt hatten die Besucher aber ein großes Vergnügen.

