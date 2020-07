vor 18 Min.

Die Maske gehört an der Grunschule Thalfingen jetzt zum Schulalltag

Plus Die Kinder an der Grundschule in Thalfingen nehmen die Hygieneauflagen sehr ernst, auch die Mittagsbetreuung hat sich verändert. Wie geht es nach den Sommerferien weiter?

Von Iris Goefsky

Der Weg von den Corona-Ferien bis zum jetzigen Schulalltag war für die Grundschule in Thalfingen lang. Mitteilungen vom Kultusministerium über Hygienepläne oder Abstandsregelungen kamen oft sehr zeitverzögert an, änderten sich in vielen Fällen von einem Tag zum anderen, und sowohl die Schulleitung als auch der Förderverein waren oft verunsichert. Sabine Dehner, Vorsitzende des Fördervereins der Grundschule Thalfingen und Leiterin der Mittagsbetreuung, sagt: „Wir haben uns oft an den Wochenenden mit der Schule ausgetauscht und es war eine unheimlich schwierige Zeit, die ein hohes Maß an Flexibilität forderte.“

Als die Schule von der Schulschließung erfuhr, herrschte zunächst einmal eine Art von „Schockstarre“, wie Dehner es nennt. Als nach vielen Rundschreiben alle Eltern informiert waren und sich das Homeschooling eingependelt hat, stellte sich die Frage: Wie geht es nach dieser Zeit weiter? Die Grundschule hat nun speziell für die Kinder, die während der schulfreien Zeit zu viel Stoff versäumt haben, eine besondere Trainingszeit erarbeitet. Trainingszeit deswegen, weil die Kinder mit besonderem Förderbedarf alleine 45 Minuten entweder von einer Lehrkraft oder von einem Mitglied der Hausaufgabenhilfe betreut werden, um Versäumtes aufzuholen. Und auch dabei spielt das Hygienekonzept eine wichtige Rolle. Schulleiterin Ruth Koch, die selbst Kinder in der Trainingszeit betreut, freut sich über diese positive Entwicklung und meint: „Wir sind so stolz auf die Kinder, wie pflichtbewusst sie die Auflagen bewältigen. Der Mundschutz ist mittlerweile in den Schulalltag integriert und auch die Abstandsregelungen nehmen die Kinder sehr ernst.“

Grundschule Thalfingen: Kinder haben sich an den Mundschutz gewöhnt

Tatsächlich tragen die Kleinen wie selbstverständlich ihren Mundschutz und präsentieren teilweise sehr stolz ihre bunten, oft außergewöhnlichen und selbst gemachten Masken. Selbst während der Trainingszeit, wo keine offizielle Maskenpflicht herrscht, tragen viele Kinder den Mundschutz und kaum jemand von den Kleinen beschwert sich darüber. Auch Julia aus der dritten Klasse hat mit der Maske kein Problem und sagt: „Ich schütze damit auch meine Familie zu Hause und ich habe mich schon richtig daran gewöhnt.“ Auch was die Abstandsregelungen betrifft, nehmen die Schüler es sehr genau. Die Lehrer und das Team der Mittagsbetreuung wissen, wie sehr das Tragen der Maske über mehrere Stunden einen schlauchen kann, aber das ist mittlerweile zum Alltag geworden.

Die Betreuung der Kinder nach Schulschluss in der Mittagsbetreuung läuft mittlerweile einwandfrei. „Anfangs dachten wir, wie sollen wir das schaffen? Alle zwei bis drei Wochen kamen neue Voraussetzungen dazu und das administrative Geschäft war der Wahnsinn“, sagt Sabine Dehner. Zusammen mit der Schule musste ein Konzept erschaffen werden, dass sowohl die baulichen als auch räumlichen Vorschriften berücksichtigte und auch das Stundenkontingent der Lehrer musste passen. Während einer Schulkonferenz wurde dann das „Baby“ Trainingszeit geboren und seit Mitte Juni läuft das Projekt.

Mittagsbetreuung und "Trainingszeit": Neue Routinen an der Grundschule Thalfingen

Auf eine gewisse Weise genießen die Kinder diesen persönlichen Unterricht. Nun werden Arbeitsblätter aufgearbeitet, Stoff wird wiederholt und das alles nach Vorgaben der Klassenlehrer, die die Kinder für diese Trainingszeit ausgesucht haben – mit der Hoffnung, dass die Kleinen ohne größere Probleme in die nächste Jahrgangsstufe gehen können. In der Mittagsbetreuung hat sich eine gewisse Routine eingespielt und nun werden unter anderem anstelle von Spielen, bei denen die Abstandsregelungen nicht möglich sind, zum Beispiel an einer Nähmaschine Masken genäht. Die Mitarbeiter der Mittagsbetreuung freuen sich über das hohe Maß an Disziplin der Kinder.

Schulleiterin Ruth Koch hofft, dass nach den Sommerferien ein normaler Schulbetrieb wieder möglich ist. Zugleich macht sie sich Sorgen über die Gefahr, dass Schüler von Auslandsreisen infiziert zurückkommen könnten. „Ich hoffe, die Eltern zeigen sich vernünftig, wenn sie in ein Risikogebiet reisen sollten.“ Ihr Plan ist es, dass die Eltern sich vor der Reise bereit erklären, sich und die Kinder in eine eventuelle Quarantäne zu begeben, wenn sie aus gewissen Ländern zurückkommen und einen aktuellen negativen Corona-Test der Kinder vorlegen, bevor die Kinder den Unterricht wieder besuchen.

