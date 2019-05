11:00 Uhr

Die Müllverbrennung beschert eine unerhebliche Mehrbelastung

Künftig erhöht sich die Konzentration der Schadstoffe rund um Weißenhorn. Angeblich ist die Menge aber zu vernachlässigen.

Von Ronald Hinzpeter

Was genau die schwäbische Maßeinheit „Muggaseggele“ umreißt, ist nicht eindeutig definiert. Es ist auf jeden Fall recht wenig. Diesen Begriff hatte vergangenes Jahr der Grünen-Kreisrat Peter Ehrenberg in eine Debatte um Schadstoffemissionen der Müllverbrennungsanlage eingebracht. Der Anlass: Zwei sogenannte Wärmetauscher in den Verbrennungslinien sollen die Abgase von 140 auf 100 Grad runterkühlen. Die so gewonnene Energie wird in das Weißenhorner Fernwärmenetz eingespeist. Allerdings könnte das die Schadstoffbelastung der Bevölkerung etwas erhöhen – aber nur sehr gering, wie eine Vertreterin des Bayerischen Landesamtes für Umwelt (LfU) im Umwelt- und Werkausschuss des Landkreises erläuterte. Eben um „a Muggaseggele“.

Die Sache ist die: Je heißer das Rauchgas aus dem Schornstein kommt, desto höher steigt es und desto weiter verteilt es sich über die Umgebung. Wenn die Abluft aus der Weißenhorner Anlage nur noch mit 100 Grad aus dem Kamin kommt, sinken die Inhaltsstoffe schneller wieder zu Boden. Simone Heger, am LfU zuständig für den Weißenhorner Müllofen, hatte sich mit der Luftqualität im Landkreis befasst und kam zu dem Schluss, dass durch die Wärmetauscher die Belastung nur minimal steige. Ihrer Berechnung nach liege der Zuwachs bei den Stickoxiden und dem Feinstaub bei unter drei Prozent. Solche Mengen gelten als irrelevant, so Heger. Auch die Tatsache, dass nun etwas mehr Müll verbrannt wird als in den Jahren zuvor, macht ihrer Einschätzung nach nichts aus. Am stärksten betroffen sei das Gewerbegebiet, in dem die Verbrennungsanlage steht, das sei weniger kritisch zu sehen als in einem Wohngebiet.

Es gibt nur noch eine Luftmessstation im Landkreis Neu-Ulm

Ohnehin ist das mit der Schadstoffmessung so eine Sache. Das LfU betreibt 54 Messanlagen in ganz Bayern, die einzige im Kreis steht in Neu-Ulm bei der Zentralschule. Eine zweite Messstation gibt es in Weißenhorn, sie wurde bis 2012 von der Bürgerinitiative gegen Müllverbrennung betrieben und liefert seither keine Daten mehr. 2012 registrierte sie laut Heger eine Stickstoffkonzentration von 16 Mikrogramm pro Kubikmeter, in Neu-Ulm waren es 30 Mikrogramm, der Grenzwert liegt bei 40. Die Feinstaubbelastung war ähnlich hoch wie in Neu-Ulm, sie pendelte bei etwa 22 Mikrogramm ein.

Die Tatsache, dass im Kreis nur eine Messstation existiert, fanden Herbert Richter (SPD) und Jürgen Bischof (FW) unbefriedigend. Sie hätten gerne weitere Daten. Dann müsse der Kreis eben einen schriftlichen Antrag auf zusätzliche Stationen stellen, sagte Heger. Sie deutete aber an, dass die Belastung hier als nicht so gravierend angesehen werde: „Wo’s brennt, ist München.“ Richard Ambs merkte an, durch die Wärmetauscher werde ja Energie für die Fernwärme gewonnen. Weil mehr private Feuerungen wegfielen, verbessere sich die Luft in Weißenhorn. „Die ist sauberer als 2012.“

Mehr über die Müllverbrennung in Weißenhorn lesen Sie hier:

Müll aus AKW Gundremmingen: Das sagt der Umweltminister

Strahlender Abfall: Demnächst wird gemessen

In Weißenhorn brennt schon längst Müll aus dem Atomkraftwerk

Themen Folgen