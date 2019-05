vor 53 Min.

Die Nazis sterilisierten in Ulm 1155 Menschen

Die Ausstellung „Erfasst, verfolgt, vernichtet“ in Ulm zeigt das Schicksal kranker und behinderter Menschen in der NS-Zeit. Auch Einzelschicksale werden geschildert.

Von Stefan Kümmritz

Noch immer kommt es auf der Welt zu Gräueltaten, besonders im Krieg. Doch wer weiß, dass auch in und um Ulm Schreckliches zuhauf geschehen ist? Die Ausstellung „Erfasst, verfolgt, vernichtet“ zeigt, wie die Nationalsozialisten kranke und behinderte Menschen quälten und töteten. Zwischen 1934 und 1945 wurden in Deutschland etwa 400000 Menschen gegen ihren Willen sterilisiert, mehr als 200000 aus Heil- und Pflegeanstalten ermordet. Darunter waren, wie Andreas Küthmann von der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde bei der Ausstellungseröffnung berichtete, mindestens 5000 Kinder. In Ulm traf es 1155 Menschen, die sterilisiert wurden und mehr als 150, die als „schwachsinnig“ und „Belastung für die deutsche Volksgemeinschaft“ angesehen und deshalb getötet wurden.

Bei der Ausstellungseröffnung im voll besetzten Club Orange nannte Erster Bürgermeister Martin Bendel das Geschehene „furchtbare, schreckliche Verbrechen auch in unserer Umgebung. Daraus ist für uns eine Verantwortung und Verpflichtung entstanden. Eine Einteilung für Menschen in lebenswert und nicht lebenswert darf es nie wieder geben“. Bendel betonte die Wichtigkeit dieser Ausstellung „ganz besonders in Zeiten, in denen der Nationalismus und Populismus auf dem Vormarsch sind“.

Gräueltaten der Nazis in Ulm

In der Ausstellung wird die Grausamkeit im Nationalsozialismus auf Schautafeln mit Texten und Bildern gezeigt. Dabei werden einige Einzelschicksale genannt. Fünf Mitglieder des inklusiven Leseklubs Ulm, Lea, lasen bei der Eröffnung aus Kurzbiografien von Opfern vor.

Ein Beispiel ist das Leben des 1934 in Ulm geborenen Otto Christ. Geistig behindert konnte er keine Schule besuchen. Er kam in die Heilanstalt Kaufbeuren zur Untersuchung. Da der Arzt, der diese übernahm, Christs Chancen, je richtig lernen zu können, als aussichtslos einstufte, war dessen Weg vorgezeichnet. Er sollte behandelt werden und Behandlung bedeutete damals Tötung. Am 9. November 1944 wurde Otto Christ verbrannt. Als Todesursache wurde jedoch „Darmkatarrh“ angegeben. Vor Gericht habe der Arzt später gesagt, er erinnere sich nicht mehr an das Kind. Als die Amerikaner am Ende des Zweiten Weltkriegs in Kaufbeuren einrückten, hätten sie in der Heilanstalt sehr viele verwahrloste Kinder vorgefunden, von denen noch eine ganze Reihe starb.

"Euthanasie": Erschütternde Schicksale von Menschen mit Behinderung in Ulm

Oder das Schicksal der Ulmerin Elsa Paula Ehekircher. Sie war teilnahmslos, dann wieder gereizt, sogar aggressiv geworden und kam deshalb erst in die Heilanstalt Göppingen, später nach Grafeneck. Dort wurde sie am 11. Dezember 1940 ermordet. „Das sind schockierende Biografien“, sagte Sonja Eilks von der IG Mittendrin, einem Zusammenschluss Ulmer Organisationen aus dem Bereich Soziale Arbeit und von Selbsthilfegruppen.

Verantwortlich für diese Verbrechen, das dokumentiert die Ausstellung, waren Psychiater, Neurologen, Kinder- und andere Fachärzte, Verwaltungsfachleute und Pflegekräfte – im Namen des Nationalsozialismus. Martin Bendel erinnerte an die erste Tötungsanstalt, die hier in der Nähe war: Schloss Grafeneck, 25 Kilometer südöstlich von Reutlingen. Dort geschahen während der Zeit des Nationalsozialismus massenhaft Verbrechen. „Das waren erschütternde Lebensgeschichten“, berichtete Nicola Wenge, die Leiterin des Dokumentationszentrums Oberer Kuhberg. „Bisher gab es in Ulm noch keinen Gedenkort für ein würdiges Gedenken der Opfer.“ Das soll sich ändern, wenn im Oktober am Landgericht ein Erinnerungszeichen aufgestellt wird.